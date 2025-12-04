VIVIENDA
El Gobierno presenta el nuevo casero estatal que se llamará Casa47
El nombre escogido hace referencia al artículo 47 de la Constitución, que menciona el derecho a una vivienda
El Gobierno ha anunciado este jueves la nueva identidad de la nueva empresa estatal de vivienda que pasará a gestionar todos los inmuebles residenciales propiedad de la Administración General del Estado, entre ellas las 40.000 propiedad hasta el momento de Sareb, además de otras de entidades como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado. Su nombre será Casa47 y nace de la antigua Sepes, hasta el momento la entidad estatal de suelo, sociedad pública nacida en 1981, que hasta ahora se había encargado de la trasformación de suelos logísticos y residenciales para luego proceder a su venta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del último congreso federal del PSOE, en diciembre de 2024, anunció la creación de este casero estatal, siempre con la idea de que cubra todo el ciclo inmobiliario, tanto la tramitación urbanística y la urbanización de los suelos como la edificación, alquiler y gestión de los pisos que se construyan sobre estas parcelas, que se ofrecerán en régimen de alquiler asequible. De esta forma, la nueva empresa es un gran casero estatal con numerosos pisos en patrimonio.
(Próxima ampliación)
