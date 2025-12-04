Los grandes caseros realizan una de cada diez compraventas de vivienda

La crisis de vivienda ha sido una de las cuestiones de mayor actualidad en los últimos años. Un estudio reciente de BBVA Research ha puesto de manifiesto que, de no duplicar la inversión en vivienda, se producirá un déficit habitacional de 700.000 casas hasta 2030. En retrospectiva, las estadísticas de compraventa han fluctuado en los últimos años, y el Consejo General del Notariado ha elaborado un estudio atendiendo a la diferencia de operaciones entre personas físicas, particulares, y personas jurídicas, mayoritariamente empresas.

La principal conclusión del documento, que comprende desde 2007 hasta este año, es que las operaciones acometidas por las empresas se han mantenido estables a lo largo de los años, cercanas a una proporción del 10% del total. "Tras el auge del mercado previo a la crisis financiera, que alcanzó su punto máximo en 2007, las transacciones experimentaron un fuerte retroceso hasta 2013", detallan los notarios.

Una tendencia estable

A partir de 2014, el mercado entró en recuperación, alcanzando su cumbre en 2022 con 625.885 transacciones acometidas por particulares, el 90% del total. Desde entonces, se han producido fluctuaciones, para culminar en 2025 con estimaciones de 640.000 operaciones para personas físicas y unas 74.000 para las empresas. "Cabe destacar que las operaciones llevadas a cabo por las personas jurídicas retornaron a partir de 2022 niveles parecidos a los de 2007, cosa que no ha ocurrido con las compras realizadas por personas físicas", destacan los notarios.

Atendiendo a los precios, en el año 2025 el metro cuadrado se situó en 1.887 euros para personas físicas y 2.347 euros para empresas. Comparando con los mínimos registrados en 2013, el precio para particulares ha aumentado un 52% y para compañías un 41%, lo que para los notarios supone "una recuperación sostenida". Los precios no dejan de crecer, pero no lo hacen de la misma manera para ambos grupos. "La trayectoria de las personas físicas presenta un crecimiento más estable y lineal, mientras que la de las personas jurídicas resulta más irregular, con oscilaciones mensuales más marcadas", considera el colectivo notarial.

Diferencias entre territorios

Entre las personas físicas, los precios más elevados se registran en el País Vasco e Islas Baleares (2.484 €/m² en ambas), mientras que los más bajos se observan en Extremadura (700 €/m²) y Castilla-La Mancha (856 €/m²). Sin embargo, para las jurídicas, los mayores precios se vieron en Islas Baleares (3.137 €/m²), y los más bajos en la Región de Murcia (1.106 €/m²).

Otra de las diferencias observadas es la característica de las viviendas en función del comprador. Los notarios aseveran que las empresas continúan comprando viviendas de mayor tamaño que los particulares, una tendencia sostenida en el tiempo. En 2025, la superficie promedio adquirida por las personas físicas se sitúa en 113 m², mientras que las personas jurídicas alcanzan los 136 m², manteniendo una diferencia de 23 m².

El peso de los extranjeros

La nacionalidad del comprador es también relevante. Según el informe, los extranjeros representaron el 21% de las transacciones de particulares en 2024. En el caso de las empresas, el peso de los extranjeros es mucho más anecdótico: solo un 3% de las compras en 2024. En lo que llevamos de año, los notarios apuntan que las cifras se mantienen similares.

Por zonas geográficas, son Catalunya, Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid las que aglutinan más del 62% de las operaciones totales de compraventa. Por contrario, regiones como Cantabria, Navarra y La Rioja, marcadas por su menor población y una demanda más contenida, registran la menor cantidad de operaciones.

Por su parte, las personas jurídicas concentran una mayor proporción de compras de vivienda en Islas Canarias (16%), Cataluña (15%) e Islas Baleares (14%). País Vasco (5%), Asturias (6%) y Navarra (6%).