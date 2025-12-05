Afectaciones laborales
Los trabajadores suspendidos por la peste porcina se elevan a 458 personas, todos en un matadero de la zona del brote
Agricultura se reúne con cuatro compañías líderes en exportaciones para reclamarles que no despidan a nadie mientras dure la crisis
Radiografía del jabalí en España: récord de 2,2 millones de ejemplares con Catalunya, Huesca y Valencia como zonas más 'calientes'
El número de trabajadores afectados por la crisis de la peste porcina africana se ha elevado a un total de 458 personas. Son empleados suspendidos de empleo y sueldo por la empresa de trabajo temporal (ETT) Gctplus, que tenía hasta ahora contrato de prestación de servicio en un macro matadero de Osona.
La empresa registró el miércoles de esta semana un expediente de regulación de empleo (ERTE) para suspender a estos trabajadores, según ha podido confirmar este medio de distintas fuentes conocedoras. El Departament de Treball confirma la recepción del expediente y ahora tiene un plazo de cinco días hábiles para estudiar si el mismo reúne o no las causas objetivas de fuerza mayor para autorizarlo.
En el matadero de Le Porc Gourmet, ubicado en Sante Eugenia de Berga (Osona) y propiedad del gigante del sector cárnico Grupo Jorge, a principios de semana se comunicó el primer ajuste. Según pudo confirmar ya entonces EL PERIÓDICO de fuentes del Grupo Jorge, unos 300 empleados fueron suspendidos de empleo y sueldo y la compañía aducía las primeras afectaciones derivadas del veto a las exportaciones a terceros países fuera de la Unión Europea.
Esa cifra que inicialmente era de 300 empleados ahora se ha elevado a 458 personas. Todos miembros de la misma empresa de trabajo temporal. Esta ha apostado por medidas no traumáticas, como es un expediente de regulación temporal.
Desde los sindicatos han extremado las vigilancias para tratar de evitar un efecto en cascada y que las compañías, a la espera de cómo les acabe impactando en el negocio el virus, opten por despedir rápidamente a los eslabones más vulnerables de su cadena productiva.
