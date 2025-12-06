Cuidado con usar Bizum: así es la nueva medida que Hacienda tomará en 2026

La llegada de Bizum hace unos años nos cambió la vida en cuanto a poder ajustar cuentas con amigos, familiares y servicios de forma sumamente rápida y sencilla, pero era cuestión de tiempo que Hacienda pusiera el ojo sobre esta tecnología.

Sobre todo, teniendo en cuenta que muchas personas lo utilizaban para desarrollar que se saliera ligeramente del control fiscal de la Agencia Tributaria, aunque la cosa cambiará a partir del año que viene.

La cosa es que Hacienda ha anunciado las nuevas medidas que tomará en relación a Bizum desde el inicio de 2026, la cual tendrá que ver con ejercer un mayor control sobre los datos de los pagos que se hagan con la app.

En este caso en concreto, el cambio se producirá desde el mismo 1 de enero y se basará en que la Agencia Tributaria podrá pedir a tu banco todos los datos que posea sobre las transacciones que hagas a través de Bizum.

Algo que Hacienda hará de cara a mantener un seguimiento más preciso de tus movimientos fiscales con tal de poder detectar cualquier fraude y, por tanto, emitir una sanción correspondiente al mismo.

Esto, como no podía ser de otra manera, ha destapado cierta desconfianza en ciertos sectores que consideran estas medidas como excesivas por parte de la Agencia Tributaria.

No obstante, hay que tener en cuenta que esta modificación en la normativa se toma desde el Gobierno con tal de luchar contra la economía sumergida del país y regularizar las transacciones digitales de aquí en adelante.

Por otro lado, aún está por ver qué otras medidas introducirá Hacienda durante el próximo año 2026, por lo que habrá que estar atentos a cualquier movimiento que se anuncie desde el propio ministerio.