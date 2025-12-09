Trabajo
La patronal propone una subida del salario mínimo del 1,5% para 2026
Los sindicatos demandaban un alza del 7,5 por ciento, hasta los 1.273 euros brutos al mes
EFE
Madrid
Las patronales CEOE y Cepyme han acordado proponer al Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1,5% para 2026, hasta los 16.824 euros brutos anuales, y no exentos de tributación al IRPF (1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades).
En un comunicado, la CEOE ha explicado que su Comité Ejecutivo extraordinario reunido este martes ha acordado esta subida, por debajo de la planteada por los sindicatos, que apostaron por elevarlo un 7,5%, hasta los 1.273 euros al mes.
CEOE ha decidido proponer esta subida del 1,5% porque considera que el SMI ya ha superado el 60% del salario medio neto y porque está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año.
