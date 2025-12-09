La prestación de la Seguridad Social que muchos jubilados desconocen: hasta 140 euros más al mes si cumples estos requisitos

La pensión media en España ronda los 1.300 euros mensuales. No obstante, puede haber grandes diferencias en función del historial de cotización de cada trabajador, es decir, los periodos trabajados, las bases de cotización o los régimenes en los que se ha estado dado de alta.

Las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,8% en 2025 y en 2026 lo harán en torno a un 2,7%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC). Además, miles de jubilados en España podrían ver aumentada la cuantía de su pensión de cara al próximo año si todavía no han solicitado una prestación que la mayoría de ellos desconoce que le corresponde.

Desde 2021, la Seguridad Social ofrece un complemento mensual que puede sumar hasta 140 euros a las pensiones contributivas, pero una gran parte de los beneficiarios potenciales todavía no lo ha pedido.

¿En qué consiste esta ayuda?

Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, una ayuda diseñada para compensar el impacto que tener hijos ha tenido en la carrera laboral de muchos trabajadores, normalmente a las mujeres. Este suplemento económico está incluido en las pensiones contribuitvas por jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

Esta ayuda sustituye al antiguo complemento por maternidad y su objetivo es compensar las desigualdades que históricamente han sufrido las mujeres (y, en algunos casos, los hombres) en su vida laboral tras tener hijos. Creado por el Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero, este complemente se aplica a pensiones causadas a partir del 4 de febrero de 2021.

Esta nueva ayuda sustituye al antiguo complemento por maternidad. / EFE

La cuantía depende del número de hijos

En 2025, la cuantía fijada por la Seguridad Social para esta pretación es de 35,90 euros al mes por cada hijo o hija, con un máximo de cuatro hijos. Por tanto, una persona con cuatro hijos podría sumar hasta 143,60 euros mensuales a su pensión ya reconocida.

Hay que tener en cuenta que este complemento no computa para el límite máximo de las pensiones ni para calcular los complementos a mínimos, lo que lo convierte en un extra real.

Requisitos y cómo solicitarlo

Las personas que quieran solicitar esta prestación deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser titular de una pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Tener uno o más hijos inscritos en el Registro Civil.

en el Registro Civil. En el caso de los hombres, demostrar que su carrera profesional se vio afectada por el nacimiento o adopción de los hijos.

por el nacimiento o adopción de los hijos. Solo uno de los progenitores puede recibir el complemento por los mismos hijos.

Tesorería General de la Seguridad Social / EPE

El complemento puede pedirse junto con la solicitud de la pensión o posteriormente, mediante el formulario oficial disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social.

También puede gestionarse presencialmente con cita previa en cualquier Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Una vez solicitada, esta ayuda tiene un carácter permanente e irrevocable.

En definitiva, esta ayuda puede marcar la diferencia en las pensiones de muchos jubilados que cumplan los requisitos, sobre todo aquellos con cuantías más bajas, que pueden aumentar su pensión cada mes, con esta ayuda completamente oficial pero desconocida