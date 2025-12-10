ENERGÍA
El gigante BlackRock inicia su salida de Naturgy y vende un 7% en una operación exprés por cerca de 1.800 millones
El fondo GIP, controlado por la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, arranca la reordenación del capital de la energética con una colocación acelerada en bolsa y se queda con un 11,4% en el capital de la energética española
Sacudida en el accionariado de Naturgy. El gigante BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, inicia la reordenación del capital de la energética y ha puesto en marcha una colocación acelerada de una parte de su participación en la compañía española en una operación milmillonaria. El fondo GIP, controlado por BlackRock, vende un 7,1% del capital de Naturgy en bolsa en una operación que, a falta de cerrarse el precio que no se conocerá hasta mañana, rondará los 1.800 millones de euros, según el precio de las acciones en bolsa.
GIP inicia su salida del capital de Naturgy con una venta parcial tras años de tentativas de reorganización del accionariado, con una opa finalmente fallida por parte de Abu Dabi y una autoopa lanzada por la propia energética para recortar las participaciones de sus grandes accionistas y elevar el capital que cotiza en bolsa. Tras la operación de venta, BlackRock-GIP se quedará con un 11,4% del capital del grupo español (desde el 16,5% que tenía hasta ahora) y deja como núcleo de grandes socios a Criteria, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, con un 24%; la entente de los fondos CVC y Corporación Financiera Alba (otro de los candidatos a ir reduciendo su presencia en Naturgy), con un 18,6%; y el fondo australiano IFM, con un 15,2%.
La venta parcial también sirve a Naturgy para avanzar en uno de los grandes objetivos de su plan estratégico, que es elevar el capital que cotiza libremente en bolsa. El free float de la energética pasará del 18,7% actual, hasta superar el 25%. De hecho, desde la propia Naturgy fuentes oficiales apuntan a que aumento del free float es uno de los objetivos clave del plan estratégico 2025-2027, y que esta operación servirá para reforzarlo.
