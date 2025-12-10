CUATRO DE CADA DIEZ ESPAÑOLES SIENTEN ESTRÉS FINANCIERO EN NAVIDAD
La mitad de los españoles sufre económicamente para llegar a la Navidad y aun así el 73% admite que acabará comprando algo que no tenía previsto
La campaña navideña llega marcada por la presión económica: el 38% reduce presupuesto, un tercio tira de ahorros y crece el recurso del reacondicionado, el regifting y las compras anticipadas
La Navidad 2025 aterriza en los hogares españoles con una mezcla de ilusión y tensión financiera. Según la última encuesta realizada por Back Market a través de Ipsos Digital, cuatro de cada diez ciudadanos experimentan estrés económico durante estas fechas.
Un dato que, por sí solo, evidencia hasta qué punto la inflación persistente y el encarecimiento de la cesta navideña están condicionando el consumo.
El 38% de los españoles ha recortado su presupuesto festivo, mientras que un 42% intenta mantenerlo “como puede”, pero dedicando mucho más tiempo a comparar precios y a ajustar sus decisiones.
Solo la mitad de los encuestados asegurará los gastos con sus ingresos mensuales; un 30% deberá recurrir a sus ahorros, una señal clara de que el margen financiero se estrecha.
Aun así, la tensión no termina de moderar el impulso de compra. El 67% confiesa que se siente tentado a gastar más de lo previsto, y un abrumador 73% reconoce que podría hacer compras no planificadas si encuentra una oferta atractiva.
Ese choque entre racionalidad y deseo navideño explica por qué tantas familias combinan estrategias: comparar precios (48%), adelantar compras en periodos de descuentos (47%) y reducir el número de regalos (33%).
Prima la utilidad
En este nuevo patrón de consumo, la "utilidad" se impone al "capricho": el 81% prioriza regalos prácticos y duraderos, por encima de factores como marca o incluso precio.
Y en ese contexto, las alternativas más asequibles ganan terreno: el 68% estaría dispuesto a regalar productos reacondicionados, mientras crecen prácticas como el regifting o la reventa, especialmente entre los jóvenes.
Presión a los más jóvenes
Precisamente, entre aquellos de 18 a 24 años, la presión es mayor: el 35% siente estrés para llegar a fin de mes y uno de cada tres admite que necesitará ahorrar específicamente para costear la Navidad. También son quienes más recurren a formatos no tradicionales: un 19% optará por regifting o reventa.
La fotografía final muestra una Navidad distinta: más racional, más pensada y más ajustada, en la que los españoles intentan equilibrar tradición, emoción y bolsillo. Un consumo navideño que ya no se mide solo en gasto, sino en la capacidad —y la creatividad— para estirarlo.
