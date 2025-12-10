El Supremo lo confirma: si un familiar está hospitalizado, te corresponden más días de los que pensabas

La ampliación de los permisos retribuidos por la hospitalización de un familiar hasta los cinco días causó un gran revuelo entre los agentes sociales. De un lado, los sindicatos aplaudieron la medida al considerarla necesaria y adecuada; por otro, la patronal criticó de plano la medida social al entender que iba a ser una puerta de entrada a aumentar el "absentismo laboral".

Ahora, el Tribunal Supremo (TS) ha ahondado en cómo se debe disfrutar ese permiso o los dos días por fallecimiento de los parientes. Y es que deben disfrutarse en días laborales, es decir, no hay que tener en cuenta ni los fines de semana ni los días festivos.

Así lo reconoce el Supremo en una sentencia del 13 de noviembre, donde la magistrada Isabel Olmos Parés dictaminó que estos permisos solo son "concebibles" si afectan a días en los que se tenga que trabajar porque "de lo contrario carecería de sentido que su principal efecto fuese ausentarse del trabajo".

El fallo ha pillado con el pie cambiado a varias empresas cuyos convenios colectivos no lo recogían así. Es el caso de los contact center, que contemplaba que estos permisos debían disfrutarse en días naturales. En otras palabras, que si, por ejemplo, la hospitalización de un padre se producía un sábado, comenzaba ese mismo día a descontarse los días del permiso. El alto tribunal echa por tierra esta interpretación de la norma, señalando que empezaría a contar el primer día laboral.

La sentencia menciona que "lo normal es que los permisos se refieran a días laborables y esa es la interpretación que debe hacerse del Estatuto de los Trabajadores conforme al artículo 6 de la Directiva que así lo establece expresamente". Se refiere a que la incorporación de la nueva norma sobre los permisos retribuidos al Estatuto de los Trabajadores -artículo 37- en junio de 2023, era una transposición de una Directiva europea de 2019 que abordaba la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además, recuerda que los convenios de empresa o sectoriales nunca deben recortar derechos del Estatuto de los Trabajadores, sino, llegado el caso, ampliarlos, algo que se está vulnerando en el caso de los permisos por hospitalización.