Telefónica ficha al expresidente del PNV Andoni Ortuzar para el consejo de Movistar+

Telefónica ha incorporado al expresidente del PNV Andoni Ortuzar y a Marcos Contreras —consejero independiente en el máximo órgano de decisión de CriteriaCaixa, uno de los principales accionistas de la teleco— al consejo de administración de Movistar+, según avanzó el diario vasco El Correo y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

Ortuzar, que presidió el PNV desde comienzos de 2013 hasta marzo de este año, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. Tras una primera etapa ligada al periodismo, la comunicación institucional y la gestión pública, asumió distintas responsabilidades en el Gobierno Vasco en materia de comunicación y acción exterior. Posteriormente dirigió EiTB —la radio y televisión públicas vascas— y ocupó diversos cargos ejecutivos en EAJ-PNV.

De acuerdo con las fuentes consultadas, su llegada al órgano de gobierno de Movistar+ contribuirá a reforzar la interlocución pública, las relaciones institucionales y la capacidad de lectura “estratégica” del entorno regulatorio del sector audiovisual.

En cuanto a Contreras, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y forma parte desde 2012 del consejo de administración de CriteriaCaixa, que controla cerca del 10% de Telefónica. Su trayectoria profesional comenzó con puestos directivos y ejecutivos en el máximo órgano de decisión del grupo de empresas Vimac, dedicado a la construcción de infraestructuras y obra civil.

A continuación fue vicepresidente ejecutivo de la ya extinta Corporación Empresarial Cajasol, vehículo que agrupaba y gestionaba las participaciones societarias y actividades mercantiles no estrictamente financieras de la antigua caja de ahorros Cajasol.

En 2011 se incorporó al consejo de administración de Banca Cívica y, a lo largo de su carrera, ha formado parte también de los consejos de Caser Seguros, Deóleo y del Banco Europeo de Finanzas. Actualmente es vocal en los máximos órganos de decisión de Hidralia y Cetursa Sierra Nevada, además de presidir el consejo de la Asociación Española de Directivos en Andalucía.

Con estos dos nombramientos, Movistar+ suma a su consejo de administración dos perfiles con experiencia financiera e institucional para “ampliar su capacidad de análisis, anticipación y toma de decisiones”, subrayan las mismas fuentes.

Más movimientos

En este contexto, cabe recordar que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de principios de mes ya recogía la entrada en el consejo de Movistar+ de Daniel Clivillé, un directivo con el que el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha coincidido en distintas compañías.

Clivillé ha relevado a Verónica Pascual en el consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital, la filial del grupo encargada de la gestión de Movistar+.

Murtra y Clivillé coincidieron en la empresa barcelonesa de paquetería sostenible Karibou, cuyo consejo presidió Clivillé entre diciembre de 2023 y noviembre de este año, mientras que el actual presidente de Telefónica formó parte de ese mismo órgano desde 2023 hasta mediados de 2025.

Ambos también cruzaron sus caminos en la firma de asesoramiento financiero especializada en operaciones corporativas Crea Inversión. Murtra fue socio director entre 2016 y 2019 (y socio desde 2011), mientras que Clivillé es socio de esta compañía desde mayo de 2017.

El consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital ha sido prácticamente renovado en su totalidad a lo largo de 2025: salvo María Yolanda Barcina Angulo (designada en julio de 2016) y Rosauro Varo (consejero desde julio de 2023), el resto de vocales del máximo órgano de decisión de la filial han sido nombrados este año.

El cambio más relevante introducido en el consejo de Movistar+ desde la llegada de Murtra a la presidencia de Telefónica, a mediados de enero, ha sido el nombramiento de Javier de Paz como presidente del órgano a comienzos de marzo, en sustitución de Sergio Oslé, que en breve asumirá la presidencia ejecutiva de Mediapro.

Otro ajuste destacado en la cúpula de Movistar+ ha sido el relevo en la consejería delegada: Daniel Domenjó fue designado consejero delegado en sustitución de Cristina Burzako, que recientemente ha fichado por el fondo estadounidense Providence para liderar el área de deporte y bienestar de la firma de inversión.