El economista Gonzalo Bernardos, sobre la peste porcina: "El precio del jamón en Navidad puede bajar un poco"

El reciente brote de peste porcina africana ha generado una situación de alerta tanto en la región como en toda España. Se detectaron varios jabalíes infectados cerca de Barcelona, lo que obligó a las autoridades a aplicar medidas de control.

El brote ha provocado una crisis en el sector porcino, ya que España es uno de los principales exportadores de carne de cerdo de Europa. Algunos países han restringido temporalmente la importación de productos españoles, lo que afecta a la economía y genera incertidumbre entre los productores.

La opinión de Gonzalo Bernardos

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación, se pronunció sobre el tema en 'Al Rojo Vivo' y explicó que entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre el precio del cerdo se ha reducido un 18,2%, y apuntó que "están en juego el 26,2% de las ventas de porcino en los países fuera de la Unión Europea".

El economista analizó las posibles consecuencias de la crisis, y según explicó, ocurrirán dos cosas: "La primera es que los ganaderos españoles van a exportar mucho más porcino a la UE y en la UE va a bajar también el precio del cerdo. Y la segunda, es que la clave principalmente a medio plazo es saber si se ha infectado algún cerdo de alguna granja de Barcelona".

En el caso de que la peste permanezca en la sierra de Collserola, nos encontraremos con un "gran problema puntual, pero ni mucho menos será una tragedia, porque rápidamente se recuperarían los precios, es decir, en el próximo semestre". A corto plazo, y especialmente con las Navidades a la vuelta de la esquina, uno de los interrogantes es si esta situación podría influir en el precio del jamón. Bernardos descarta un impacto claro: "No va a afectar significativamente a la bajada del precio del jamón".

El economista sustentó esa afirmación con varias razones: "Primero, porque es un producto de gran consumo en Navidades; segundo, porque no es un producto fresco; y tercero, porque las exportaciones que se realizan a otros países se pueden parar temporalmente, pero dudo mucho que duren bastante tiempo. Por lo tanto, si baja, será un poquito, pero no mucho más".