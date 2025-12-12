El Ibex pulveriza todas las marcas y logra por primera vez en su historia los 17.000 puntos

Un nuevo hito, nunca antes visto. Es lo ha logrado el Ibex 35 en los primeros compases de la sesión bursátil de este viernes, la última de la semana, en la que el selectivo ya ha rebasado los 17.000 puntos. Es la primera vez que el parqué madrileño alcanza una cota tan alta, dejando atrás ya el acontecimiento que supusieron los 16.000 puntos, conquistados el pasado 27 de octubre.

En los primeros compases de la jornada bursátil, el Ibex 35 ha registrado un alza del 0,74%, lo que ha terminado colocando al selectivo español en los 17.008,40 puntos. En estos primeros minutos de negociación, prácticamente todos los valores del selectivo cotizaban en verde. Sin embargo, las subidas más acentuadas caían del lado de las constructoras, con Ferrovial (+1,64%), Sacyr (+1,44%) y ACS (+1,23%) liderando los primeros puestos.

Por otra parte, los únicos dos valores que cotizan a la baja en la apertura son Cellnex (-0,16%) y Merlin (-0,08%). Fluidra y Repsol, los siguientes