Lluvia de críticas a José Elías por su reproche a los jóvenes trabajadores: "Esforzarse 8 horas al día es una tortura"

José Elías Navarro, como empresario de éxito, es una persona 'adicta' al trabajo, en el buen sentido de la expresión. Ha construido su imperio y sus negocios a través del esfuerzo.

Ahora bien, esa mentalidad no la ve igual en la generación de jóvenes actuales y se ha quejado de ello en un post en X, en el que 'atiza' sus pocas ganas de trabajar.

"Hemos criado una generación que llama esclavitud a trabajar 8 horas al día. Últimamente veo gente que se indigna por tener un horario comercial de toda la vida. Les ofrecen trabajar de lunes a viernes, parando para comer, y dicen que la sociedad los quiere esclavizar. ¿Qué nos pasa en la cabeza? Mi padre hizo ese horario toda su vida. Y sacó a su familia adelante sin creerse una víctima del sistema", asegura Elías.

"El problema es que estamos normalizando la queja. Estamos dándole voz a discursos que nos van a llevar a la mierda. Esta mentalidad de todo me ofende y todo es mucho esfuerzo tiene consecuencias graves: Creer que tenemos derechos infinitos sin obligaciones, dilapidar dinero público que no tenemos y generar una deuda que no vamos a pagar nosotros. Es muy fácil vivir así. Pero la factura la van a pagar nuestros hijos. Lo triste es que, además de dejarles la deuda económica, les estamos enseñando que esforzarse 8 horas al día es una tortura", recalca.

Sin embargo, su alegato ha generado numerosas críticas y la mayoría van en la misma dirección. Por un lado, como le dice un usuario (coinciden otros muchos), "tu padre trabajaba un tercio del día porque con eso mantenía a su familia y le daba para vivir dignamente. A la generación de ahora no le da la gana hacer el mismo esfuerzo que tú padre para compartir estudio de 30 metros con dos desconocidos".

"La diferencia es que tu padre con ese sueldo le daba para vivir, formar una familia y comprarse una casa. Ahora la gente trabaja para vivir el día sin rumbo", apostilla otro. También le dicen que "hemos criado a una generación de empresarios que llama sueldazo a 1.500 euros al mes que no dan para vivir". Y otro responde con un meme de Karl Marx: "Si el salario es mínimo, las ganas de trabajar también".