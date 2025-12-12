Envíos
La Unión Europea aplicará una tasa de 3 euros a los paquetes pequeños que llegan vía comercio online
Afectará a partir del 1 de julio de 2026 a los paquetes de menos de 150 euros que llegan al bloque, sobre todo desde China a través de comercios en línea como Temu o Shein
EFE
Los países de la Unión Europea acordaron este viernes imponer una tasa de tres euros a partir del 1 de julio de 2026 a los paquetes de menos de 150 euros que llegan al bloque, sobre todo desde China a través de comercios en línea como Temu o Shein, según varias fuentes europeas.
El objetivo es atajar la avalancha de este tipo de importaciones, que se han triplicado desde 2022 hasta los 4.600 millones de paquetes por debajo de ese valor en 2024, lo que dificulta que las autoridades aduaneras puedan controlar su contenido y abre la puerta a que entren productos que no cumplen las normas europeas y generan una competencia desleal para los fabricantes comunitarios.
Los Veintisiete acordaron el mes pasado eliminar la exención de derechos de aduana de la que se benefician desde 1983 los paquetes que no superan los 150 euros, pero esta medida no entrará plenamente en vigor hasta que esté en funcionamiento el centro de datos unificado de la UE en 2028.
Sin embargo, para los socios esto suponía un excesivo retraso para atajar un problema que ven urgente, por lo que han pactado este mecanismo temporal que les permitirá gravar ya desde el próximo 1 de julio esos paquetes hasta que se aplique el sistema definitivo.
La medida, no obstante, es diferente a la tasa de gestión de dos euros que la Comisión Europea ha propuesto también aplicar a los paquetes, que aún no ha sido aprobada.
