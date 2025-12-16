El Suroeste peninsular se reivindica como hub energético: "Podemos ser el lugar donde se mire Europa"

El futuro de cualquier proyecto industrial que quiera asentarse en un territorio depende en gran medida de la potencia eléctrica con la que cuente. Y el suroeste peninsular necesita mayor electrificación para poder acoger nuevas inversiones.

El potencial que se extiende por esta zona gracias a los grandes proyectos de inversión basados en energías renovables se topa de lleno con el déficit de la red, cuya planificación estatal, si bien no responde a todas las exigencias regionales -al menos en su propuesta inicial, que deja fuera el norte de Córdoba-, cumple con la mayoría de los ámbitos llamados a impulsar su industria.

Energía para el suroeste

Estas son algunas de las cuestiones que se han abordado en la mesa redonda “Energía para el suroeste”, que ha tenido lugar dentro de la programación de la primera edición del Foro Impulsa, el gran encuentro económico del Suroeste de la Península Ibérica que organiza Prensa Ibérica.

En ella han participado Leandro Real, director de negocio para empresas de Quantica; y Diego Carmona, doctor en Ingeniería Eléctrica, profesor titular de Universidad y subdirector de Ordenación Académica e Innovación de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx, y Rafael Romero, director de ‘Diario Córdoba’, como moderador.

"Necesitamos invertir en alta tensión y las infraestructuras eléctricas porque son actualmente insuficientes para poder dar cobertura a las oportunidades industriales que puedan llegar y que se asienten finalmente", ha destacado Carmona, una cuestión en la que ha coincidido Real, quien ha puesto el ejemplo de una mina con la que trabajan desde su empresa.

"Se ha hecho una prospección en esa mina y está prevista hasta la compra de maquinaria, pero hacen falta 20 megas, y 0,5 es lo que hay. Se tardará años en que se construyan las infraestructuras necesarias y ahí es donde está el problema", ha subrayado.

La oportunidad del hidrógeno verde

En este sentido, durante el debate se ha puesto sobre la mesa la relevancia de la llegada de grandes proyectos vinculados a las energías renovables en el suroeste peninsular, especialmente en lo que se refiere a las propuestas basadas en hidrógeno verde.

"Si lo enfocamos bien, podemos ser un hub energético en el que se mire Europa", ha destacado el profesor universitario, que ha apuntado a los grandes desarrollos previstos en hidrógeno verde y la oportunidad de que se erijan como consumidores de los valles de demanda de las renovables. "Además, pueden almacenar la energía", ha abundado.

Cierre de Almaraz

En cuanto al cierre de la central nuclear de Almaraz y el debate en torno a este tipo de energía, el representante de Quantica ha apostado por tener diversificado el pull "lo máximo posible".

En este sentido, Carmona ha subrayado que el debate no está en nuclear sí o no. "Desde el punto de vista técnico hay que abordarlo en cuándo se puede quitar, y ahora no es prescindible, tampoco en Extremadura. No podemos cubrir lo que nos van a quitar con Almaraz", ha enfatizado.

Autoconsumo

Real ha destacado las oportunidades que se abren a través del autoconsumo. "Si algo nos diferencia del resto de Europa es la cantidad del sol que tenemos, fundamentalmente en Andalucía, Extremadura y la zona baja de Portugal, estamos un 15% o 20% por encima de la media y es algo de lo que se beneficia toda España", ha indicado.

En este sentido, ha añadido que el autoabastecimiento "es el diferencial" que toda la zona del suroeste peninsular tiene respecto al resto de Europa. "Hay que aprovecharlo", ha insistido.

Por su parte, Carmona ha apuntado a la necesidad de "ser eficientes en consumo" y ha señalado a las tecnologías emergentes como parte de la solución. "La gestión de la demanda es muy importante, porque es una parte de la solución para ser más eficientes y la inteligencia artificial, por ejemplo, puede anticipar lo que se va a consumir, lo que puede servir para que el efecto sobre el sistema sea del mejor posible", ha enfatizado.

Gestión del consumo energético

"La mejor energía es la que no se consume", ha concluido Real en cuanto a la gestión. "Hay que ser muy prácticos porque los recursos son limitados. Una vez que hago la instalación en mi propio hogar me permite ayudar al sistema, que está colapsado y a ello hay que sumar que tiene un retorno sin ayudas de unos cinco años de media, cuando esas instalaciones están previstas para más de 25 años", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado la importancia de la llegada de baterías "que empiezan a ser rentables". Estos dispositivos permiten almacenar excedentes, venderlos con buen precio y tener autonomía. "El 60% de las instalaciones que hemos puesto en marcha en el último año llevan aparejadas baterías, mientras que antes no llegaban al 15%", ha indicado.

Retención del talento

Dos de los grandes problemas a los que se enfrenta la industria, no solo en lo referido a la electricidad, es la retención de talento y la falta de mano de obra profesional para sacar adelante los proyectos.

En esta cuestión juegan un papel fundamental las universidades a la hora de formar alumnado que se adecúe a los perfiles profesionales que requiere el mercado. "Intentamos ver el problema antes de tenerlo en la cara", ha asegurado el profesor Carmona.

En cualquier caso, ha admitido que el 80% de los empleadores no encuentran lo que buscan. "Las empresas se empiezan a asustar porque no tienen personal para crecer", ha admitido.

Real ha subrayado que es un problema "transversal que padecen todos los sectores desde hace años y es verdad que preocupa y mucho".