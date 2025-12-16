Joaquín Segovia (Telefónica): "El gran reto sobre la mesa es convertir la conectividad en prosperidad"

"España tiene la mejor red de conectividad de Europa, y la tercera del mundo, solo por detrás de Corea del Sur e Islandia". Son palabras del director Territorial Sur de Telefónica, Joaquín Segovia, pronunciadas en el marco del 'Foro Impulsa', organizado por Prensa Ibérica en Badajoz. En un diálogo mantenido con el periodista Juan Carlos Lozano, Segovia ha subrayado el potencial digital que España atesora, así como la necesidad de fomentar la inversión y la innovación para ponerlo en funcionamiento.

"La conectividad es la base de toda la digitalización. Hoy en día estamos permanentemente conectados, para todo, y ha revolucionado la sociedad", ha reconocido Segovia, para después añadir que, en caso de que se produzcan catástrofes naturales, tales como los incendios que asolaron el pasado verano varias zonas de Extremadura, permanecer conectados es aún más importante. "Cuando se producen desastres, Telefónica pone a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todos sus dispositivos, colaborando codo con codo. Nuestra obsesión es ver como podemos colaborar y levantar de nuevo las comunicaciones", ha declarado.

Lo cierto es que Extremadura se ha erigido en un territorio de gran importancia para Telefónica, donde la compañía tiene dos proyectos en marcha que mezclan la excepcional calidad de la red española con las potenciales situaciones de catástrofe. "El primero de ellos consiste en reservar una capa de la red, que gracias a la conectividad posee una alta velocidad y baja latencia, para los servicios de emergencia del 112. En caso de que ocurra un desastre y la red se sature, esa capa premium permanece disponible para los servicios de emergencia, manteniéndolos activos", ha detallado.

El segundo proyecto de Telefónica guarda una estrecha relación con los incendios. Desarrollado en la localidad de Cuacos de Yuste, recibe el nombre de 'nido de drones'. "Para volar estos dispositivos, es necesaria una calidad de vídeo muy alta y una latencia muy baja, pero permiten detectar intentos de forma temprana. En los nidos, que son estaciones de carga, los drones descansan, y en caso de que se produzca una alarma, podremos mandarlos desde un centro de control que esté en otro lugar y comprobar si se trata de una emergencia. La tecnología ayuda a salvar vidas", ha concluido Segovia.

