Las fusiones y adquisiciones rebotan en España y el valor de las operaciones sube un 71% hasta los 65.500 millones

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) cierra 2025 con un claro repunte en España, apoyado en grandes operaciones y en una recuperación más extendida de lo esperado en varios sectores. El año ha estado marcado por valoraciones al alza, un mayor peso de las transacciones transformadoras y la necesidad de navegar un entorno regulatorio cada vez más complejo.

Ese es el diagnóstico que recoge la consultora estadounidense Bain & Company en un informe publicado este miércoles. La consultora calcula que, al término de 2025, el valor global de las transacciones alcanzará los 4 billones de euros, un 36% más que el año anterior, lo que situaría el ejercicio como el segundo de mayor actividad histórica por importe. En paralelo, el volumen de operaciones habría crecido un 5% interanual, consolidando la mejora que ya se había observado en 2024.

Cira Cuberes, socia de Bain & Company en España, sostiene que "el ejercicio ha estado dominado por acuerdos de carácter estratégico, que han avanzado con más fuerza que los de perfil financiero o de capital riesgo". También destaca el tirón de sectores como tecnología y el ámbito industrial, con un protagonismo notable de las grandes operaciones: las transacciones por encima de 4.255 millones de euros explican buena parte del crecimiento del valor estratégico y, en muchos casos, han sido movimientos transformadores por tamaño y alcance. En España, añade, la recuperación ha sido especialmente intensa, con valoraciones al alza —aunque aún por debajo de máximos históricos— y con un uso creciente de herramientas como la IA generativa para acelerar procesos.

Aunque los acuerdos vinculados a la inteligencia artificial han ganado visibilidad en 2025, Bain subraya que el rebote del M&A es amplio: se extiende a sectores, regiones y perfiles de compradores y vendedores, con incrementos de doble dígito en el valor de los acuerdos en la mayoría de mercados.

Baja el número de operaciones grandes

Según el informe, el valor de las operaciones ejecutadas en España en lo que va de 2025 se ha disparado un 71% frente a 2024. Si se pone el foco en las transacciones estratégicas con objetivo español, el importe acumulado asciende a 41.700 millones, un 76% más interanual.

En cambio, el número total de operaciones de más de 25,5 millones cae un 18% en el mercado nacional, un descenso que Bain encuadra en la tendencia regional, con retrocesos en el área de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Entre los acuerdos más destacados del año menciona el de Orange y MasOrange en el cuarto trimestre (16.500 millones) y una operación vinculada a Naturgy (2.050 millones).

Cuberes apunta que el repunte español no se explica solo por movimientos corporativos puntuales: también se ha visto un mayor dinamismo en sectores clave, con especial tracción en telecomunicaciones y energía.

Por industrias, telecomunicaciones lidera por valor de transacciones estratégicas entrantes, con un salto del 1.271% frente a 2024, mientras que energía y materias primas avanza un 29%. En sentido contrario, el sector industrial registra una contracción del 38%.

En el flujo inverso —operaciones estratégicas salientes, con comprador español y objetivo fuera de España— el valor crece un 38%, hasta 16.200 millones de dólares, pero el número de transacciones se reduce un 30%.

Un rebote global

El estudio, elaborado a partir de una encuesta de Bain a más de 300 especialistas del mercado de M&A, sitúa a Estados Unidos y China como los mercados líderes por número de operaciones. En EMEA (Europa, Oriente Medio y África), el total de acuerdos retrocede un 7%.

La consultora atribuye esta nueva ola de actividad a una combinación de mayor estabilidad económica, condiciones de capital más favorables y marcos regulatorios algo más flexibles. Además, la brecha de valoración entre compradores y vendedores se habría estrechado: las valoraciones suben hasta 11,6 veces valoración/ebitda, aunque todavía se mantienen por debajo de los picos de 2021 en la mayoría de sectores.

Bain también detecta una aceleración de las operaciones estratégicas por el efecto disruptivo de la IA. Más del 85% de los directivos encuestados afirma haber revisado su hoja de ruta de fusiones y adquisiciones por cambios en tecnología y estrategia.

El papel creciente de la IA

La incertidumbre por los aranceles y las turbulencias comerciales tuvo, según el informe, un impacto contenido: tras un retroceso inicial en abril, el efecto fue breve y la proporción de operaciones transfronterizas apenas se movió. Menos de la mitad de los ejecutivos consultados cree que las restricciones comerciales alterarán sus planes de M&A, y un 70% asegura que no condicionarán las desinversiones.

Aunque las dinámicas de “post-globalización” no habrían pesado demasiado en 2025, Bain prevé que su influencia aumente a medio plazo, con señales como un menor apetito de empresas no estadounidenses por activos en EE. UU. y una mayor inclinación de compradores estadounidenses por acuerdos domésticos en un entorno de aranceles. En un comercio internacional más fragmentado, el M&A aparece como una vía alternativa para acceder a nuevos mercados.

En el terreno operativo, la IA se consolida como herramienta de trabajo: el 75% de los compradores estratégicos analizó su impacto en los activos objetivo y, en al menos un 20% de los casos, ese análisis llevó a descartar la operación. El uso de IA por parte de los responsables de M&A se ha más que duplicado y ya alcanza al 45% de los actores, principalmente en identificación y filtrado de oportunidades, aunque crece su aplicación en la planificación y ejecución de integraciones tras el cierre.

Bain avanza que publicará su informe completo de M&A en febrero de 2026, con un análisis más detallado por sectores y los resultados de su encuesta de perspectivas para el próximo año, basada de nuevo en la visión de más de 300 profesionales del mercado a escala global.