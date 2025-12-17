Turismo
El grupo hotelero Hotusa prevé alcanzar los 300 hoteles el próximo año
La cadena añadirá tres nuevos establecimientos a su portfolio en 2026
Europa Press
Grupo Hotusa prevé cerrar el año 2025 con un incremento del 8% en sus ingresos y un 10% en beneficio bruto de explotación (Ebitda), además de conseguir alcanzar la cifra de los 300 hoteles durante el primer trimestre de 2026 tras añadir tres nuevos establecimientos a su portfolio.
Así lo ha expresado el presidente de la hotelera, Amancio López, a los medios de comunicación este miércoles en un encuentro donde, acompañado de su hija y directora de Expansión del grupo, Clara López, se ha anunciado que la compañía incorporó 28 nuevos hoteles en 2025, una docena de ellos en España.
Ahora, durante los primeros meses del próximo año se añadirán tres hoteles de cinco estrellas en Málaga --Palacio de la tinta--, Valladolid --el primero de esta categoría de la ciudad-- y Róterdam, en Países Bajos.
La compañía, que consiguió devolver por completo y de forma anticipada el crédito de la SEPI por la pandemia, estima que las ventas podrán crecer sobre un 14% y un 15% para el próximo año.
La estrategia de la compañía para el corto y medio plazo continúa por tener Europa como mercado prioritario, ya que en España "resulta un poco más complicado porque están en un momento muy bueno", aunque también quieren reforzarse en Estados Unidos (donde tienen seis hoteles). En África, cuenta con dos hoteles y pronto incorporarán un tercero
