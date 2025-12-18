Lleva en el país desde 1996
Cirsa refuerza su presencia en Perú con la compra de cuatro casinos
La cantidad pagada no se ha hecho pública y según apunta el grupo de casinos y bingos en un comunicado "el múltiplo de la transacción se sitúa en niveles similares a los de operaciones anteriores"
La compañía catalana Cirsa ha cerrado la adquisición, a través de su filial peruana Gaming and Services, de cuatro casinos situados en el país latinoamericano. La operación incluye tres establecimientos en Lima —Casino New York, Casino Luxor y Casino Pachanga— y un cuarto en Cuzco, Casino Mystic.
La compañía enmarca esta compra en su estrategia de crecimiento selectivo en mercados clave plenamente regulados. Con este movimiento, Joaquim Agut consolida su posición en Perú, donde opera desde 1996, y da continuidad a su expansión en el país tras la adquisición de Apuesta Total el año pasado, referente en apuestas deportivas y juego online.
La cantidad pagada no se ha hecho pública y según apunta el grupo de casinos y bingos en un comunicado "el múltiplo de la transacción se sitúa en niveles similares a los de operaciones anteriores. La compra se financiará con caja disponible y no se prevé un impacto relevante en el apalancamiento de Cirsa".
Fuerte presencia en América Latina
Cirsa es uno de los principales grupos internacionales del sector del juego y el ocio y líder en España. Está presente en once países y su actividad incluye 452 casinos, más de 82.000 máquinas recreativas, cerca de 2.500 puntos de apuestas deportivas y un área industrial dedicada a la investigación, el diseño y la fabricación de máquinas y sistemas de gestión e interconexión para salas de juego. Además, dispone de licencias de juego online en España, Italia, Portugal, Perú, Colombia, Panamá, México y otros mercados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
- El profesor zaragozano que ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo y opta al Global Teacher Prize
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- La dura confesión de un exzaragocista por su estado físico: 'Apenas puedo caminar
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Un histórico puesto del Mercado Delicias de Zaragoza cierra por jubilación tras 76 años: 'Hemos estado muy a gusto