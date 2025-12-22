INE
La actividad turística en España alcanzó los 200.699 millones en 2024 e iguala el PIB del 12,6% de 2019
Además, supera los puestos de trabajo del año previo a la pandemia
EP
El peso del Producto Interior Bruto (PIB) asociado al turismo, medido a través de la demanda final turística, alcanzó los 200.699 millones de euros en 2024, igualando la aportación al PIB de 2019, del 12,6%, que supone un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales con respecto a 2023.
Por su parte, la ocupación en las ramas económicas características del sector superó los 2,7 millones de puestos de trabajo, por encima de los 2,67 millones de 2019. Este número representa el 12,3% del empleo total de la economía, 0,1 puntos más que en 2023, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El componente de mayor peso en el consumo turístico interior en 2024 fue el gasto turístico receptor, con el 55,6% del total, lo que supuso 1,2 puntos más que en el año anterior. Por su parte, la demanda final asociada al turismo se incrementó un 8,2% en el año pasado, mientras que el PIB de la economía lo hizo en un 6,4%.
En 2024, España logró un nuevo récord histórico de turistas internacionales al registrar alrededor de 94 millones de visitantes, lo que supone nueve millones más que la anterior marca de 2023, es decir, un 10% más, junto con un gasto turístico de en torno a 126.000 millones de euros (+16%).
Sobre 2025, con los datos actuales, el acumulado hasta octubre rozó los 85,7 millones de turistas, un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto de los turistas internacionales en España superó los 118.000 euros, un 7% más que hace un año.
Recientemente, la Mesa del Turismo pronosticó que el país se quedará a las puertas de recibir 100 millones de turistas internacionales en el presente año, lo que supondrá de igual forma un nuevo récord para el sector.
