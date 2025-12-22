El Ibex cierra plano y logra mantenerse en terreno de máximos

El Ibex 35 ha cerrado la primera sesión de la semana prácticamente plano, pero aún en zona de máximos. El principal índice de la Bolsa española cedía un levísimo 0,07% en la sesión de este lunes, suavizando la caída que había experimentado al inicio de la jornada. De esta forma, el selectivo se coloca en torno a los 17.169 puntos, y conserva la cota psicológica de los 17.100.

En el terreno empresarial español, Telefónica ha logrado el respaldo unánime de los mayores sindicatos a los términos del recorte de plantilla en España y para la renovación de los convenios colectivos hasta 2030, confirmado en la firma este lunes de los acuerdos para las siete filiales afectadas. La dirección de Telefónica, comandada por Marc Murtra, se garantiza así la paz social en un momento clave para el grupo, cuando ha lanzado un nuevo plan estratégico para el próximo lustro con el que pretende disparar el crecimiento y la rentabilidad del grupo y que debe ser la base para participar en la ola de fusiones en el sector europeo de las telecos y hacerlo con un papel activo.

En el parqué madrileño, los avances más destacados los protagonizaron Repsol, con un alza del 1,83%, "debido al incremento de la presión de EE. UU. sobre Venezuela, con la incautación de un tercer buque petrolero", según la valoración de Adrián Hostaled, analista de XTB. Otros agraciados por la jornada han sido Aena (+1,10%), Colonial (+0,96%) o Inditex (+0,93%). Por otra parte, las mayores caídas han sido las protagonizadas por Cellnex (-1,30%), Sabadell (-1,20%) y Endesa (-0,87%).

"Entre las cotizadas españolas hoy vuelve a ser noticia Indra, que junto a EM&E recibe el encargo de desarrollar y suministrar una nueva generación de obuses para las Fuerzas Armadas por un importe total de 7.240 millones de euros. El acuerdo se articula como un programa a largo plazo para renovar en profundidad las capacidades de fuego artillero del Ejército, sustituyendo sistemas anticuados y ampliando el número de piezas disponibles", señala Hostaled.

El tono ha sido negativo en el resto de mercados europeos. El DAX 40 alemán cerraba con un alza del 0,03%, mientras que París, Londres y Milán perdían las tres en torno al 0,3% durante la jornada.

En los mercados de materias primas, el petróleo mostraba signos de recuperación. El barril de Brent, referencia en Europa, subía alrededor de un 2,43% y se situaba en los 61,95 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba en la misma proporción hasta los 57,90 dólares.

Por su parte, en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años descendía hasta el entorno del 3,32%, y en el mercado de divisas el euro se mantenía estable frente al dólar, cambiándose en torno a los 1,17 billetes verdes.