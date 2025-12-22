Telefónica acelera la transformación digital de Aragón

La conectividad de última generación se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Aragón. Telefónica ha desempeñado un papel clave en este proceso, con una cobertura 5G que ya alcanza al 90% de la población aragonesa y una red de fibra óptica que llega al 87% de los hogares y empresas de la región. En la última década, la compañía ha invertido 455 millones de euros en la comunidad, consolidando una infraestructura digital preparada para los retos del presente y del futuro.

Este esfuerzo sitúa a Aragón como uno de los territorios mejor posicionados para aprovechar tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, el Big Data o el edge computing, fundamentales para impulsar la competitividad empresarial, modernizar los servicios públicos y atraer nuevas inversiones.

Una red avanzada al servicio del territorio

El despliegue de redes fijas y móviles de nueva generación ha permitido a Aragón avanzar hacia una digitalización que combina el impulso de las áreas urbanas con la mejora de la conectividad en entornos rurales. La expansión del 5G y la fibra óptica refuerza la cohesión territorial y facilita el acceso a servicios digitales de calidad en toda la comunidad.

Esta infraestructura resulta especialmente relevante en un contexto en el que Aragón se está consolidando como un nodo estratégico para el desarrollo tecnológico y digital, con proyectos vinculados a centros de datos, servicios cloud y procesamiento masivo de información, ámbitos en los que la conectividad de alta capacidad resulta crítica.

Aragón, nodo estratégico de la nueva economía digital

La solidez de las infraestructuras digitales ha situado a Aragón en una posición estratégica dentro del mapa tecnológico nacional. La combinación de conectividad avanzada, disponibilidad energética y ubicación geográfica está convirtiendo a la comunidad en un polo de atracción para proyectos vinculados a centros de datos y servicios digitales de nueva generación.

Telefónica acompaña este proceso con una red preparada para soportar grandes volúmenes de tráfico, garantizar la baja latencia y ofrecer elevados estándares de fiabilidad y seguridad, elementos clave para el desarrollo de este tipo de infraestructuras.

Colaboración con las administraciones para una gestión más digital

La transformación digital de Aragón se apoya también en una colaboración continuada entre Telefónica y las administraciones públicas. La compañía contribuye a la digitalización de la Administración autonómica, facilitando la modernización de las comunicaciones, la mejora de los servicios públicos y el avance hacia una gestión más eficiente, segura y orientada al ciudadano.

Este trabajo conjunto refuerza el papel de la tecnología como palanca para mejorar la competitividad del territorio y avanzar en la modernización de los servicios esenciales, tanto para ciudadanos como para empresas.

Redes preparadas para los grandes eventos y la vida digital

La capacidad y robustez de la red de Telefónica en Aragón se refleja también en su comportamiento durante grandes eventos culturales, festivos y de ocio digital. Citas como OWN Zaragoza, con cientos de gamers conectados durante más de cien horas ininterrumpidas, o las Fiestas del Pilar, que registran picos de tráfico muy elevados, ponen a prueba la red en condiciones de máxima exigencia.

En estos escenarios, el 5G ha demostrado su capacidad para absorber incrementos muy significativos del tráfico de datos, garantizando la conectividad, la estabilidad del servicio y una experiencia digital de calidad para miles de usuarios simultáneos.

Un territorio preparado para liderar el cambio tecnológico

Gracias a una inversión sostenida, a una amplia cobertura de 5G y fibra óptica y a una infraestructura diseñada para crecer, Telefónica ha contribuido a que Aragón afronte con garantías los desafíos de la próxima década.

Una base tecnológica sólida que posiciona a la comunidad como un territorio competitivo, innovador y preparado para liderar el desarrollo de la nueva economía digital.