Trump paraliza un proyecto de energía eólica marina de Iberdrola en EEUU

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump suspendió este lunes el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este del país, incluido 'Vineyard Wind 1', que encabeza Iberdrola en Massachusetts, en lo que supone un golpe devastador para el desarrollo de este tipo de energías renovables en EEUU.

A través de un comunicado, el Departamento del Interior de EEUU ha anunciado "la suspensión, con efecto inmediato, los contratos de arrendamiento para todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en Estados Unidos, debido a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente elaborados", informó este lunes esta cartera en un comunicado. El texto no brinda más detalles sobre cuáles son esos "riesgos para la seguridad nacional"

"El principal deber del gobierno de Estados Unidos es proteger al pueblo estadounidense", señaló el secretario del Interior, Doug Burgum, que añadió que la medida "aborda los riesgos emergentes para la seguridad nacional, incluyendo la rápida evolución de las tecnologías adversarias relevantes y las vulnerabilidades creadas por los proyectos eólicos marinos a gran escala cercanos a los centros de población de la costa Este".

Tal y como señala 'EFE', además de Vineyard Wind 1, el parque que impulsa Iberdrola en la costa de Massachusetts y que ya funciona parcialmente, los otros cuatro desarrollos afectados son Revolution Wind y Sunrise Wind, en Rhode Island, CVOW – Commercial, cerca de Virginia, y Empire Wind 1, en el litoral neoyorquino y que ha contado con la participación de la empresa de ingeniería española Esteyco.

3.500 millones y 800 megavatios

Vineyard Wind 1, que cuenta con aproximadamente 3.500 millones de dólares en financiación comprometida y capital recaudado hasta la fecha, estaba proyectado para tener una capacidad de generación combinada de más de 800 megavatios. La decisión, que revoca los arriendos concedidos por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), deja en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en la costa este.

Esta región había apostado con fuerza por los proyectos de generación marina y esperaba que estos desarrollos produjeran energía para más de 2,5 millones de hogares. Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump ha expresado repetidamente sus críticas a la energía eólica, argumentando que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves.

16.000 millones hasta 2028

Estados Unidos representa un mercado estratégico para Iberdrola en su nueva hoja de ruta hasta 2028, que la energética lanzó el pasado mes de septiembre. En este plan se prevé una inversión superior a 16.000 millones de euros en el país hasta 2028, destinando la mayor parte a la infraestructura de redes eléctricas y gas. Este plan se basa en el compromiso continuo de invertir, reconstruir y fortalecer la infraestructura de redes eléctricas y gas en sus 'utilities' de Nueva York y Nueva Inglaterra, que dan servicio a más de 3,4 millones de clientes.

Tal y como señala 'Europa Press', con más de 10,5 gigavatios (GW) de capacidad de generación en 24 estados y activos que incluyen empresas de gas y electricidad en todo el noreste, Avangrid presta servicios a más de seis millones de hogares y empresas en todo Estados Unidos.