El Gobierno aprueba hoy el decreto que prorroga los descuentos en el transporte y crea el abono único

El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros de este martes, 23 de diciembre, un Real Decreto-ley que incluirá la prórroga de los descuentos al transporte, así como la creación de un abono único por 60 euros mensuales.

Este abono, que costará 30 euros para los jóvenes menores de 26 años y permitirá para viajar en todos los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como en los autobuses de largo recorrido, entrará en vigor el próximo 19 de enero y no sustituirá a los otros billetes o bonos que se comercializan actualmente.

De esta forma, seguirá siendo posible comprar el abono de 20 euros mensuales que ya existe para todos los Cercanías del país o el resto de abonos autonómicos o bonos mensuales de Media Distancia.

Pese a que ahora su uso está limitado a Cercanías, Media Distancia y autobuses, la intención del Gobierno es ir sumando otros medios de transporte al abono único, como las redes de metro, tranvías y autobuses urbanos, para lo que necesita la colaboración de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son las administraciones que tienen las competencias en ese transporte.

El ministro del ramo, Óscar Puente, lamentó tras el anuncio de este abono el no haber podido lanzarlo ya con esos otros medios de transporte incorporados, pero atribuyó esa circunstancia tanto a razones técnicas como a otras de carácter político.

Esta medida replica una iniciativa alemana (Deutschlandticket), aunque en ese país ya se incluye todo el transporte público por 63 euros, es decir, también el uso de metros y tranvías de todas las ciudades, con la única excepción de que no es válido en la alta velocidad.

Prórroga de los descuentos

En cualquier caso, el Gobierno --que todavía tiene que precisar el alcance de ese real decreto-- también prorrogará los descuentos vigentes, de forma que los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes seguirán teniendo al menos un 40% de rebaja (el 20% financiado por el Estado y el otro 20% por las comunidades o ayuntamientos).

Previsiblemente, la prórroga de los descuentos se realizará por un periodo de 6 meses, hasta junio del año que viene, aunque con la vista puesta en volver a prorrogarlos más adelante para la segunda mitad del año.

A pesar de su aprobación en el Consejo de Ministros, el texto tendrá que ser validado en un plazo máximo de 30 días en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de una mayoría de los grupos parlamentarios.