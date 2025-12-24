Cataluña activa la alerta sanitaria por un positivo de gripe aviar en una granja de pollos en Lérida

La Generalitat de Catalunya ha activado la alerta sanitaria tras detectar un positivo de gripe aviar en una granja de pollos en la provincia de Lleida. El conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, así lo ha hecho público este miércoles en una comparecencia de prensa, en la que no ha facilitado más detalles sobre la ubicación más concreta del foco. La administración catalana ha decretado un confinamiento de todas las explotaciones de aves a 10 kilómetros a la redonda del primer contagio.

La conselleria, además del cordón sanitario, ha ordenado el sacrificio de todas las aves de la granja afectada. "Es una enfermedad muy contagiosa, muy mortal y de erradicación obligatoria", ha afirmado Ordeig. A favor de la contención del virus juega que a un kilómetro a la redonda a la explotación afectada no hay ninguna otra y eso puede reducir el riesgo de que la enfermedad se multiplique y se distribuya por más centros de crianza y engorde.

Ordeig ha hecho un llamamiento a la calma entre la ciudadanía y ha recordado que el virus no es peligroso para las personas, ni incide sobre el consumo de carne y huevos. No obstante, Agricultura monitorizará el estado de salud de los trabajadores de la granja afectada.

La principal hipótesis con la que trabajan desde Agricultura es que la enfermedad se haya colado en la explotación aviar a través de una ave salvaje. En toda España hay activos 14 focos de gripe aviar y ahora uno de ellos es en Catalunya. "Si hacemos las cosas bien en 30 días podremos levantar las restricciones", ha afirmado el conseller.

A la Generalitat de Catalunya se le suma otra crisis sanitaria en materia alimentaria. Desde hace casi un mes que Catalunya está gestionando un brote de peste porcina africana (PPA), con un brote en Collserola que ha hasta al fecha ha derivado en 27 positivos entre jabalíes. La peste porcina no ha saltado, por el momento, a ninguna granja.

La crisis ganadera que ya ha podido ser controlada y erradicada es la dermatosis nodular entre vacas, que obligó a sacrificar unos 3.000 animales de distintas explotaciones bovinas.

El brote de gripe aviar en la granja ilerdense abre un escenario de riesgo para las empresas del sector, si bien su impacto no se prevé que pueda ser equiparable al que está generando la PPA, ya que el volumen de granjas de aves es muy inferior al de porcinas.

En Catalunya, hay un total de 2.691 explotaciones dedicadas a la crianza de aves, según los últimos datos disponibles del INE. En las mismas se crían unos 43 millones de animales a lo largo del año, la mitad de ellos pollos y un cuarto gallinas ponedoras. En las mismas, se producen un total de 104 millones de docenas de huevos cada año, según datos de Idescat referentes al 2024.