El Gobierno formaliza el contrato de obuses para modernizar la artillería del Ejército por 7.240 millones

El Ministerio de Defensa ha formalizado el principal contrato para modernizar la artillería del Ejército de Tierra. La unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano M&E suministrará los nuevos obuses de cadenas y de ruedas por un importe de 7.240 millones de euros. El contrato se prologará hasta 2034 y buena parte de los trabajos se realizarán en El Tallerón de Gijón, donde Indra ha instalado la base de su nueva división Land Vehicles para la fabricación de vehículos militares.

El contrato de los obuses es el más importante del actual ciclo inversor del Ministerio de Defensa. Compañías como General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas habían puesto su punto de mira en este contrato con el desarrollo en España de tecnologías propias como el obús autopropulsado Nemesis. Sin embargo, el Ministerio de Defensa considera que la UTE formada por Indra y Escribano "es la única empresa capacitada para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico". A esa UTE le ha adjudicado los contratos para fabricar obuses de cadenas y de ruedas a través de un procedimiento negociado sin publicidad autorizado por la Unión Europea para acelerar los plazos. "Se han negociado mejoras de interés para la administración", aseguraron desde Defensa.

Los dos contratos de artillería suman 7.240 millones de euros. En ambos contratos Indra –que tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y está presidida por Ángel Escribano– se encargará de diseñar, desarrollar y producir los obuses y Escribano M&E –segundo mayor accionista de Indra y presidido por Javier Escribano– se ocupará del módulo de artillería (el cañón, su movilidad, el sistema de disparo...).

Los trabajos que realizará Indra se llevarán a cabo principalmente en El Tallerón de Gijón, aunque se podrían abrir a otros suministradores nacionales. Por su parte, Escribano, que tiene un centro de I+D en Avilés, baraja la creación de un centro de producción en Asturias.

Llegada del carro de combate a las instalaciones de El Tallerón de Indra en Gijón. |

El Tallerón de Gijón ya alberga vehículos blindados. En la mañana de estye martes llegó a las reformadas instalaciones propiedad de Indra el primer vehículo de combate sobre ruedas 8x8 "Dragón". Fue enviado desde las instalaciones de GDLES-Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Oviedo), donde fue fabricado y montado. "Este hito nos ha permitido validar cuestiones esenciales de nuestras instalaciones como la accesibilidad y maniobrabilidad, así como avanzar en las futuras actividades de montaje final", señalaron fuentes de Indra.

El vehículo de combate fue trasladado por carretera entre Oviedo y Gijón en una góndola especial. Se trata de uno de los 80 vehículos 8x8 ya fabricados y ensamblados por Santa Bárbara Sistemas en Trubia. Aunque habitualmente este tipo de vehículos se trasladan directamente a la fábrica de Santa Bárbara en Sevilla para hacer las pruebas, en este caso se ha llevado de manera extraordinaria a las instalaciones de Indra en Gijón, dentro del acuerdo de formación entre ambas compañías dentro del consorcio Tess Defence, en el que Indra tiene el control y en el que participan también Santa Bárbara, Escribano y Sapa. En el futuro está previsto que el ensamblaje de estos vehículos se lleve a cabo en El Tallerón de Gijón y se está formando al personal heredado de Duro Felguera, ahora perteneciente a Indra, para ello.

Salida del carro de combate 8x8 desde la fábrica de Santa Bárbara en Trubia. |

El vehículo que llegó este martes a Gijón es un VCZ27 completado en configuración de combate de zapadores. "Está equipado y operativo, no precisa de ningún tipo de actualización y está únicamente pendiente de las preceptivas pruebas sobre el terreno, que se llevarán a cabo en la pista de pruebas de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra, dónde se trasladará posteriormente para sus pruebas finales", apuntaron fuentes de Santa Bárbara.