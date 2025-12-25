Transportes
Varios trenes de larga distancia y alta velocidad, detenidos en Chamartín por una incidencia en la estación
Por el momento, se desconoce el alcance y duración de esta incidencia, aunque Adif explica que los trenes de larga distancia y alta velocidad tienen un retraso medio estimado de 25 minutos
EP
Varios trenes de larga distancia y alta velocidad se encuentran detenidos en Chamartín debido a una incidencia que afecta a la propia estación de ferrocarriles, según ha informado Adif en la mañana de este jueves 25 de diciembre.
"Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AV están detenidos", ha comunicado la entidad responsable de la circulación ferroviaria en España.
Por el momento, se desconoce el alcance y duración de esta incidencia, aunque el organismo ha explicado que los trenes de larga distancia y alta velocidad tienen un retraso medio estimado de 25 minutos.
Asimismo, un tren con origen Valencia y en dirección León se encuentra detenido en las proximidades de la estación madrileña de Chamartín.
- El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo
- El otro Loarre de Aragón, la fortaleza medieval clave en la historia de Aragón a 10 minutos de Huesca: se puede visitar
- El Real Zaragoza asegura que hay 'operaciones muy avanzadas' de fichajes y salidas de jugadores
- Esta es la lista completa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón del 8F
- El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza tras su fichaje por LaLiga: 'Un enlace esencial
- Ya es oficial: Langarita se marcha del Casademont Zaragoza y continuará su carrera en Estados Unidos
- Detenido por pegarle un puñetazo a una técnica sanitaria en plena calle en Zaragoza
- Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter