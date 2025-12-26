Esta es la carta que millones de pensionistas recibirán de la Seguridad Social en solo unos días

A pocos días de finalizar el año y darle la bienvenida al 2026, las buenas noticias se adelantan, en especial para los miles de pensionistas de nuestro país. Tras darse a conocer los datos definitivos del IPC, (Índice de Precios de Consumo), un indicador que sirve para medir cómo cambian el precio de los bienes y servicios que consumimos habitualmente, durante un periodo de tiempo determinado.

Este dato afecta a las pensiones, ya que sirve para actualizarlas según la subida del coste de vida. Ahora se confirma que se elevarán las pensiones a final de mes, puesto que un incremento general será del 2,7%.

La carta que llegará a los pensionistas

Cada año, la Seguridad Social informa a los pensionistas de la cantidad que percibirán tras la revalorización, a través de una carta, la cual podrán recibir en los próximos días. En ella se encuentra una información muy importante para ellos: cuánto cobrarán de pensión durante el año 2026.

Dicha carta suele ser recibida los primeros días de enero, nada más comenzar el año nuevo, coincidiendo así con la entrada en vigor de la revalorización de las pensiones. Además, está firmada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Pero, aunque esta subida de las pensiones entra en vigor el primer día del año, no será hasta final de mes cuando los pensionistas españoles perciban en sus cuentas el incremento, coincidiendo con la primera mensualidad del año.

El incremento para los pensionistas

El incremento general será del 2,7%, aunque esto puede variar según la situación en la que se encuentre la persona. La cifra subirá para las pensiones mínimas sin cargas familiares hasta el 7%, y hasta el 11,4% para las mínimas con cargas familiares. En definitiva, esta revaloración supondrá 570 euros más al año para quienes tienen una pensión media de jubilación.

De este incremento se beneficiarán hasta nueve millones de personas, que reciben las casi 10,4 millones de pensiones contributivas. Por ejemplo, el pensionista que cobre 1.100 euros, sumará 571,35 euros, en total el 2026 sobrara 1672 euros.