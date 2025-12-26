Muere el exdirector de Nestlé España, Bernard Meunier

"Es con gran pesar que compartimos la noticia de que Bernard Meunier, antiguo miembro del comité ejecutivo y director de unidades de negocio estratégicas, marketing y ventas, ha fallecido esta semana tras una larga enfermedad". Así despide Nestlé, este viernes, mediante una circular interna a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el fallecimiento de uno de sus altos cargos históricos. Uno que, entre otras cosas, fue durante cinco años máximo responsable de Nestlé España.

No dice mucho el escueto comunicado más allá de encomiar su "coraje" y "espíritu inquebrantable" durante los últimos meses y asegurar que "ha sido una inspiración" para todo el equipo de Nestlé. "Nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos en estos tiempos tan difíciles", termina el mensaje. Meunier, de origen belga y 65 años de edad, estaba casado y tenía 5 hijos.

Este economista de formación, entró en Nestlé Bélgica en los años 80 como responsable de marcas y, más adelante, se convirtió en jefe de ventas de toda la región. De allí dio el salto a la central de Nestlé, donde ocupó el cargo de asesor sénior de marketing de todo el universo de café y bebidas. Desde entonces fue escalando hasta convertirse en director general de Nestlé Hungría, consejero delegado de Nestlé Rusia y de la región Euroasiática, consejero delegado de la región ibérica (entre 2008 y 2013) y consejero delegado de Nestlé Purina Petcare Europa, Oriente Próximo y África.

En marzo de 2021 fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Nestlé y jefe de unidades de negocio estratégicas y marketing y ventas, último puesto que ha ocupado en la casa.

Su huella en España

A España llegó tras el ascenso del director general que le precedía, Laurent Freixe, que pasó a ocupar un importante cargo en Suiza. "Su gestión al frente de la compañía se ha caracterizado por un fuerte impulso a la innovación y un apoyo constante a la competitividad de las 16 fábricas del Grupo en la Región, lo que ha permitido en los últimos cinco años defender el crecimiento de las ventas, a pesar del difícil contexto económico", resumiría Nestlé, un lustro más tarde, cuando Meunier dejaba el cargo también por un ascenso.

Fue la época del estallido de la burbuja inmobiliaria y consiguiente crisis económica, así que se entiende que Nestlé considerara todo un logro que este directivo saliera de la primera línea de mando de la filial ibérica manteniendo los 2.000 millones de euros que facturaba cuando entró. A él le sustituyó Laurent Dereux.

Una de las decisiones que tomó como máximo responsable de Nestlé Purina PetCare fue situar, en 2017, un 'hub' especializado en comercio electrónico, internet y redes sociales en Barcelona. Su ambición, contó él mismo, era "convertir a Purina en líder en la categoría de cuidado de mascotas dentro del ámbito digital y de comercio electrónico".