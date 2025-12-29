El precio de la vivienda cierra 2025 con las mayores subidas desde la burbuja

El mercado residencial despide 2025 con un auténtico 'boom' en el precio de la vivienda, cuyo valor medio cerró el cuarto trimestre con un crecimiento del 13,1% en cifras interanuales, según las cifras publicadas este lunes por la tasadora Tinsa. Este incremento en términos reales —descontada la inflación— asciende hasta el 10%, un fenómeno generalizado en todo el territorio nacional, pero que coge especial relevancia en los principales polos de empleo y turismo.

El precio medio de la vivienda en España se sitúa en torno a 2.091 euros por metro cuadrado a cierre de año, con una brecha cada vez más visible entre los mercados más tensionados y las zonas con avances moderados. En el mapa autonómico, el rango de crecimiento interanual oscila aproximadamente entre el 1,5% y el 19,6%, con la Comunidad de Madrid a la cabeza, seguida por Comunidad Valenciana (15,9%) y Cantabria (15,8%).

La obra nueva alcanza los 3.300 euros por metro cuadrado

En el caso de la obra nueva, los precios han subido un 8,9% en el último año, alcanzando un nuevo máximo histórico de 3.298 euros por metro cuadrado, según las cifras publicadas también este lunes por Sociedad de la Tasación a partir del análisis de 44.671 viviendas en 2.209 promociones. Esta compañía prevé que el coste de adquisición de un inmueble a estrenar siga al alza en 2026, pudiendo alcanzar los 3.365 euros por metro cuadrado a cierre de marzo.

A nivel autonómico, todas las comunidades registran alzas en el último año, las más bajas es Asturias, del 4,4%, mientras los precios en Cataluña, Comunidad de Madrid, y País Vasco, Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia han pulverizado sus máximos históricos en los últimos meses. Precisamente, Madrid es la región con mayor revalorización en 2025, del 10,7% de Madrid, seguida de cerca por Baleares (10,1%), Cataluña (9,6%) y Comunidad Valenciana (8,6%)

(Próxima ampliación)