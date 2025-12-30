¿Qué pasará con las hipotecas en 2026?

El cambio de tono de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) ha comenzado a dejarse notar durante 2025 en el precio de las hipotecas nuevas y las cuotas de las antiguas, un efecto que seguirá percibiéndose a lo largo de 2026. La autoridad monetaria de la zona euro, así, bajó los tipos de referencia en la primera parte del año hasta el 2% de junio, pero ha dado señales claras de que no seguirá recortándolos, en contra de lo esperado por los analistas a principios de año. En consecuencia, los tipos del mercado, que marcan la evolución del precio de los créditos, han comenzado a estabilizarse y subir ligeramente.

Evolución y perspectivas del euríbor El euríbor, el tipo medio al que se prestan los bancos entre sí, trata de anticipar cómo evolucionará la política monetaria del BCE a distintos plazos. En consecuencia, el índice a doce meses, al que están vinculadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España, bajó en 2025 desde el 2,525% de enero al 2,079% en julio. La nueva expectativa de que el banco central del euro no siguiese bajando los tipos provocó que el euríbor a 12 meses comenzase a subir a partir de agosto, hasta cerrar noviembre en el 2,217%. "El BCE mantiene tipos, como se esperaba, por un entorno de más crecimiento e inflación. No se espera que el BCE cambie tipos a corto plazo, por lo que el euríbor, tanto a tres como a 12 meses, ha tocado suelo y está estabilizado", ha resumido Funcas. Bankinter, en esta línea, prevé que cierre el año en torno al 2,31% y se sitúe entre el 2,25% y el 2,3% en diciembre de 2026.

Fin de las bajadas de cuotas En torno al 60% de las hipotecas vigentes en España se revisan con un tipo variable, mientras que el resto son de tipo fijo (sin cambios desde el momento de contratación del préstamo). De las que se revisan a tipo variable, en torno a un 62% lo hace una vez año y un 30% lo hace semestralmente, en más de un 90% con la referencia del euríbor. Las cuotas se reducen cuando dicho índice de referencia está más bajo que doce o seis meses antes, respectivamente. La evolución reciente del euríbor ha provocado que las cuotas de revisión semestral hayan comenzado a subir ya, aunque ligeramente (entre 0,029 y 0,136 puntos porcentuales). Sucedió con los créditos que utilizaron como referencia los datos de septiembre, octubre y noviembre (normalmente los que actualizan las cuotas en octubre, noviembre y diciembres, respectivamente). Dada la evolución del índice de referencia, es probable que lo mismo suceda con los préstamos de revisión anual a partir de abril, cuyas cuotas también registrarían pequeñas alzas durante unos meses, para estabilizarse después.

El precio de las nuevas hipotecas El cambio de los tipos de referencia también se está dejando notar en el precio de las nuevas hipotecas. El de las de tipo variable, así, se construye a partir del euríbor más un margen (para cubrir los distintos costes que les supone a las entidades conceder los préstamos) y una prima (por, entre otros, el riesgo de impago del cliente que asumen). También influyen indirectamente en las de tipo fijo, cuyo tipo se construye a partir de a partir del interés del bono del Tesoro (en el 3,17% a 10 años y el 3,59% a 15). El tipo medio de las nuevas hipotecas, en esta línea, bajó del máximo del 3,93% que alcanzó en octubre de 2023 (su cota más elevada desde principios de 2009) a un mínimo del 2,62% el pasado julio. En agosto, sin embargo, el precio rompió una racha de un año a la baja al subir ligeramente hasta el 2,68%, un nivel en que permanece estable desde entonces (2,67% en noviembre), debido en parte a la guerra hipotecaria que han protagonizado parte de los bancos.