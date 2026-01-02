El salario del 80% de trabajadores privados ha subido este 2025 igual o más que los precios

Ocho de cada 10 trabajadores cubiertos por un convenio colectivo han visto subir sus salarios este año al mismo nivel o por encima que los precios. El INE ha publicado este viernes el dato definitivo de inflación para este 2025 y el mismo permite esclarecer cómo le quedan las cuentas a cada bolsillo.

En el sector privado el balance es netamente positivo, si bien la ganancia de este año todavía no compensa la mordida que la inflación provocó tras la invasión rusa a Ucrania y el poder de compra de la mayoría de trabajadores es hoy menor al que tenían hace tres años, antes de que el precio del aceite de oliva se pusiera por las nubes.

Si para los trabajadores del sector privado lo más frecuente será que el ejercicio quede en positivo, en el sector público las nóminas de los funcionarios se quedarán este 2025 algo por debajo que la inflación, mientras que las pensiones subirán al mismo nivel (contributivas) o bastante más por encima (mínimas y no contributivas).

Evolución de los salarios Gráfico que muestra la evolución del poder de compra a lo largo del tiempo.

Hace tres años los trabajadores españoles cerraban el peor año para sus bolsillos en casi cuatro décadas. La inflación llegó a dispararse por encima de los dos dígitos, invocando los fantasmas de épocas pasadas, con espirales de precios descontroladas y una conflictividad en las empresas fruto de ese desacoplamiento entre lo que costaba una barra de pan y lo que entraba en casa a final de mes.

A la crisis inflacionista de 2023 le ha seguido un escenario de relativa estabilidad de precios, con un IPC instalado habitualmente en la horquilla entre el 2 y el 3% y unos salarios que han ido recuperando paulatinamente ese agujero que les dejó el ‘annus horribilis’ de 2022.

Balance positivo

Este 2025, según los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo a través de los convenios colectivos registrados, cerrará como un año positivo para la mayoría de bolsillos del sector privado. La variación salarial media pactada, a falta de los pocos convenios que se acaben de registrar en diciembre, es del 3,5%, ocho décimas por encima del IPC (2,7%). Las medias pueden sesgar parcialmente la imagen real de la fotografía, si bien este no es el caso.

Distribución de las subidas salariales Gráfico de barras que muestra la distribución de las subidas salariales.

Casi cuatro millones de trabajadores están cubiertos por un convenio que les ha subido el sueldo este año más que los precios; concretamente una media del 4,7%. Luego hay otro gran grupo, siguiendo con los datos del Ministerio, formado por 3,7 millones de trabajadores, que tendrá una subida media del 3%, también por encima de los precios, aunque más ajustada. Entre los dos suman el 80% de asalariados cubiertos por convenio colectivo, el esquema retributivo más habitual en el sector privado.

Luego hay una minoría de trabajadores que sí verán subir sus nóminas, pero menos que los precios. Rozan los dos millones de personas en el sector privado y se dividen entre los que se quedarán cerca del IPC (unas 700.000 personas) y los que sufrirán una notable pérdida de poder adquisitivo.

Subidas salariales por sectores Tabla que muestra las subidas salariales pactadas por sectores.

Por sectores, las mayores subidas salariales se han pactado este año en las actividades profesionales, científicas y técnicas (4,9%), seguidas por las sanitarias (4,8%) y la hostelería (3,9%). En el otro lado de la balanza, los trabajadores de las empresas dedicadas al suministro energético (1,6%), la agricultura (2%) y las industrias extractivas (2,7%) son los que menores incrementos han recibido.

¿Están mejor los salarios que hace unos años?

El 2025 será, mayoritariamente, un buen año para los salarios, ¿pero son estos mejores que hace unos años? Entre parte de la población se ha instalado la idea de que pese a los buenos datos macroeconómicos, esa riqueza generada no está llegando a sus bolsillos y que hoy la nómina da para menos de lo que daba hace un tiempo.

Evolución del poder de compra desde 2005 Gráfico que muestra la evolución del poder adquisitivo a lo largo de los años.

La respuesta a esa pregunta depende de la referencia temporal que uno coja. Si se mira a un plazo de 20 años vista, el saldo de media -lo que incluye sesgos- es positivo. Por ejemplo, un salario que en 2005 fuera de 1.000 euros y al cual se le hubiera aplicado cada año la revalorización media pactada por convenio, hoy sería de 1.551,5 euros. Mientras que si a un salario de 1.000 euros se le aplica cada año una subida según la inflación, el mismo sería hoy de 1.518,3 euros. Una diferencia de 33,2 euros mensuales o, lo que es lo mismo, ese trabajador ha ganado en dos décadas un 2,2% de poder adquisitivo.

Evolución del poder adquisitivo desde 2019 Gráfico que muestra la evolución del poder adquisitivo desde 2019.

Si se toma una referencia más reciente, el saldo no es tan positivo. Por ejemplo, si se parte de 2019, un año antes del estallido del covid, el balance es negativo. Un sueldo de 1.000 euros en 2019, si se le aplica la subida media pactada por convenio, sería hoy de 1.183,5 euros, mientras que la inflación lo elevaría a 1.217,6 euros. Es decir, ese trabajador ha perdido un 2,8% de poder adquisitivo. Si ese mismo ejercicio se realiza para 2021, cuando empezaron a subir los precios, el poder de compra es hoy un 4,7% inferior al existente antes de la espiral inflacionista.

Balance desigual en el sector público

Mientras en el sector privado los salarios han subido mayoritariamente por encima de la inflación, las rentas que dependen del sector público presentan un balance dispar. Por un lado, está el salario de los funcionarios, un colectivo que lo forman casi tres millones y medio de personas y que hace pocas semanas vio cómo la incógnita de su subida salarial se despejaba. Este año sus nóminas han subido un 2,5%, una cifra cercana a la inflación media del año, pero dos décimas por debajo. Perderán, por tanto, poder adquisitivo.

Tendencia que presumiblemente, si se cumplen las previsiones de inflación, se prolongará el año que viene, dado que los sindicatos pactaron con el Gobierno un incremento del 1,5%. Esa resta se puede compensar en años venideros, ya que los incrementos pactados para 2027 y 2028 excederán presumiblemente a los precios y consolidarán una subida acumulada del 11% entre 2025 y 2026.

El Estado no solo abona el sueldo de los funcionarios, sino también las pensiones para jubilados y dependientes. Todas ellas subirán igual o más que los precios este año. Las contributivas lo harán un 2,7%, mientras que las mínimas, no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) harán lo propio entre un 7 y un 11,4%.