Mercados
El Ibex 35 sube un 0,30%, con 17.674,84 puntos y pendiente de Venezuela
En la sesión del Día de Reyes, Fluidra lidera los ascensos del selectivo, con un avance del 3,05%, seguido por Grifols, Sacyr y Banco Santander
EP
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes del Día de Reyes con una subida del 0,30%, manteniendo el máximo alcanzado el día anterior al situarse en los 17.674,84 puntos.
La cotización de los valores sigue de cerca las consecuencias derivadas de la reciente operación militar en la que fuerzas militares de Estados Unidos capturaron este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su Gobierno está ahora "a cargo" de Venezuela y ha subrayado que su prioridad es "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, más que impulsar una convocatoria electoral o la liberación de presos políticos.
En cuanto a las principales plazas europeas, la de París ha amanecido con un alza del 0,01%, la de Londres crecía un 0,51% y la de Francfort se anotaba un incremento del 0,21%.
En los primeros minutos de la sesión de este martes, Fluidra lideraba los ascensos del selectivo, con un avance del 3,05%, seguido por Grifols (+2,22), Sacyr (+1,82) y Banco Santander (+1,27).
Por contra, entre los descensos que se registraban en la apertura del mercado destacaban los de Acerinox (-0,99%), Iberdrola (-0,81%), ACS (-0,54%) e Indra (-0,60%).
El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en la apertura de los mercados en los 61,44 dólares, con un retroceso del 0,52%, mientras que el Texas cotizaba a 57,96 dólares, con un descenso del 0,62%.
En el mercado de divisas, el euro se intercambiaba a 1,1734 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, la prima de riesgo española rondaba los 40,3 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 3,32%.
