Vivienda
El Gobierno inicia en Madrid la transformación de Campamento para construir 10.700 viviendas asequibles
Sánchez asiste al inicio de la demolición de antiguos cuarteles militares en el sur de la capital
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este lunes en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, un paso previo a la construcción de 10.700 viviendas asequibles en la zona.
Al evento asisten también la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
El inicio de las demoliciones marca el arranque operativo del proyecto, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda asequible en la capital.
Suscríbete para seguir leyendo
- CAF Zaragoza, una fábrica a toda máquina: roza los mil trabajadores con trenes y tranvías para 14 ciudades
- Rompe su silencio la joven secuestrada y torturada en Garrapinillos por su propia familia: 'Estoy convencida de que me iban a matar
- Más valientes que el acero: la crónica del Racing-Real Zaragoza (2-3)
- Rubén Sellés: «Durante 85 minutos ha sido el día más sólido»
- Aragón ya es la segunda comunidad que menos invierte en Cultura
- La Piedra 64, el restaurante que cambió la moda de las hamburguesas por los bocadillos más originales de Zaragoza: “Hago guisos de la abuela entre pan”
- El Castillo Palomar, la joya perdida de la arquitectura zaragozana que aún vive en la memoria colectiva
- El ocaso de las tiendas de informática en Zaragoza: 'Cuando monté el negocio la arroba era una novedad