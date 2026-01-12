El Ibex 35 cede un 0,6% en el comienzo de la semana con la mirada puesta en el petróleo

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes 12 de enero con números rojos y ha cedido un 0,59%, perdiendo el nivel de los 17.600 puntos hasta situarse en torno a los 17.545,2 enteros.

El foco del mercado sigue puesto en el petróleo, después de la reunión celebrada el viernes en la Casa Blanca con directivos de las principales petroleras internacionales —entre ellas Repsol—, en un contexto de incertidumbre sobre la evolución del crudo. En ese encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a las compañías para que destinen 100.000 millones de dólares a reactivar la producción en Venezuela, un objetivo que, según varias grandes firmas del sector, choca con los riesgos comerciales y legales del país.

En el caso de Repsol, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, trasladó que la compañía está dispuesta a invertir más en Venezuela y a triplicar su producción en un horizonte de dos o tres años, siempre que se den las condiciones necesarias.

En paralelo, el mercado también digiere las tensiones institucionales en Estados Unidos después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señalara que afronta una investigación relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación de la sede del organismo, enmarcando el episodio en la presión política sobre la Fed.

En el plano corporativo español, Endesa abona este lunes un dividendo a cuenta de 0,5 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025.

En los primeros compases, los avances dentro del Ibex los lideraban Puig, Cellnex, Fluidra y Rovi, mientras que las caídas más destacadas eran las de Repsol —penalizada por el efecto ex dividendo— y Grifols. En Europa, la apertura era mixta: Fráncfort subía levemente y Milán, Londres y París arrancaban a la baja. En el mercado de divisas, el euro se cambiaba en torno a 1,168 dólares y la rentabilidad del bono español a diez años bajaba hasta el 3,262%.

En materias primas, el Brent cedía ligeramente hasta el entorno de 63,17 dólares por barril, mientras que el WTI subía de forma marginal hasta aproximarse a 58,95 dólares.