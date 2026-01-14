Así es la carta de la Seguridad Social que miles de pensionistas recibirán en enero

El Ministerio de Seguridad Social ya está enviando las cartas informativas para explicar cuánto subirán las prestaciones este año. Este aviso llega siempre que se confirma el IPC para asegurar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Este año, la buena noticia es un aumento que llegará a 9,4 millones de beneficiarios. Según los datos de la ministra Elma Saiz, la mayoría de los pensionistas cobrarán unos 500 euros más al año. Si cobras la pensión media de jubilación, ese extra será de unos 570 euros anuales, que verás reflejados poco a poco en tus 14 pagas habituales.

Los cambios quedan registrados en el Real Decreto-ley 16/2025, donde se especifica un aumento de las pensiones contributivas, así como en las de Clase Pasiva, del 2,7%. Además, las pensiones no contributivas tendrán una subida del 7,4%. Si nos centramos en las pensiones mínimas, este aumento será superior al 7%. La subida en algunos casos concretos, como los de prestaciones mínimas con cónyuge a cargo o los de viudedad con cargas familiares, alcanzarán el 11,4%.

La pensión máxima de jubilación para este año llegará a los 47.034,40 euros anuales, repartidos en 14 pagas. A pesar de que se trata de una subida automática, los pensionistas beneficiados no podrán disfrutar de esta hasta final de este mes de enero. Cabe recordar que la edad de jubilación está en los 66 años y 10 meses para los trabajadores que no alcancen el umbral mínimo de cotización. Por el contrario, aquellos que acrediten los 38 años de cotización podrán jubilarse a los 65 años.

Otras alternativas de jubilación

Si estás pensando en la jubilación, debes tener en cuenta que la Seguridad Social te permite hacerlo de dos formas. Por un lado, encontramos la jubilación anticipada y, por el otro, la jubilación demorada. Respecto al primer caso, debemos aclarar que existen dos modalidades. La jubilación anticipada voluntaria permite al trabajador retirarse hasta 24 meses antes de la edad legal, siempre y cuando tenga cotizados los famosos 35 años, con dos de estos dentro de los últimos 15 años.

Para este tipo de casos, el coeficiente reductor oscilaría entre el 2,81% y el 21%. Si nos centramos en la jubilación anticipada involuntaria, el retiro se puede realizar hasta cuatro años antes de la edad legal. Hay que tener en cuenta una condición, se debe haber alcanzado un mínimo de 33 años cotizados. La reducción aplicada puede ascender hasta el 30%, en función de los meses de anticipo y los años cotizados.

La media de las pensiones en España ronda los 1.300 euros mensuales. / EL PERIÓDICO

El otro ejemplo que encontramos de jubilación es la demorada que suele ser la opción más elegida entre los profesionales. Esto se debe a una bonificación que puede ser un porcentaje adicional sobre la pensión, una fórmula mixta o un pago único. A partir del segundo año de demora, se establece que el incentivo aumentará un 2% adicional.

Hace unos días, la Seguridad Social alertó de un nuevo fraude, utilizando su nombre, con el envío masivo de cartas a los pensionistas. Se trata de un engaño recurrente que ha vuelto a circular aprovechando la revalorización de las pensiones del inicio del año.