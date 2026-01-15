Aeropuertos
Aena carga contra el CEO de Ryanair: "Que su bonus de 100 millones de euros no sea a costa de los aeropuertos españoles"
Maurici Lucena justifica el aumento de tarifas, que ha desencadenado una guerra con la aerolínea irlandesa, para mantener la calidad de las infraestructuras
El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha criticado al consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en su particular guerra con la compañía irlandesa por el aumento de tarifas por parte del gestor aeroportuario. Lucena precisa más recursos para mejorar la red aeroportuaria y la aerolínea de bajo coste ha amenazado con recortar pasajes para presionar y que no se aplique dicha subida.
"Que su bonus de 100 millones de euros no sea costa del dinero de Aena", le ha inquirido Lucena a O'Leary, sin citarlo, este jueves en un acto del Nueva Economía Fórum.
El plan de Lucena pasa por incrementar un 6,44% las tarifas que cobra a las aerolíneas para poder sostener su plan de inversiones mediante la que renovar los aeropuertos españoles. Lo que implicará para las compañías asumir un sobrecoste de unos 68 céntimos por pasajero. Ryanair no lo encajó bien y amenazó con eliminar un millón de pasajes en las plazas españolas. "Yo también podría decir que Aena se siente perjudicada porque las aerolineas han subido mucho el precio de sus billetes y no lo hago", ha afirmado.
"Es de primero de carrera en todas las universidades del mundo, también en Dublín" que "la ampliación de los aeropuertos cuesta dinero", ha afirmado Lucena. Aena prevé multiplicar por 4,5 su inversión en la infraestructura aeroportuaria durante los próximos años y "es de sentido común que las tarifas aumenten moderadamente", ha aseverado su presidente. Que, no obstante, ha querido matizar: "Nuestro compromiso es que las tarifas aeroportuarias van a seguir siendo de las más competitivas de Europa".
La ampliación de El Prat avanza
Lucena también se ha pronunciado sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat y ha confiado en su pronta ampliación. "No hay ningún indicio de que vaya a retrasarse", ha afirmado. La fecha que maneja para culminar la remodelación entre 2034 y 2035.
Suscríbete para seguir leyendo
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
- El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
- Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
- El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
- Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica