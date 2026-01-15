Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya es oficial: millones de españoles podrán solicitar hasta 9.000 euros de deducción en la declaración de la renta

En unos meses comenzará la campaña de la Renta para tributar los ingresos y gastos de 2025

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EFE / ZIPI ARAGÓN

Luis Alloza

Zaragoza

Quedan muy pocos meses para comenzar la campaña de la renta 2025-2026, y millones de españoles podrán beneficiarse de la deducción de hasta 9.000 euros en su declaraciones a Hacienda gracias a las reformas y mejoras en eficiencia energética de sus viviendas.

El Gobierno ha extendido las deducciones por obras de mejora energética hasta 2026 para viviendas independientes y hasta 2027 para edificios residenciales, incentivando reformas que reduzcan el consumo energético. Este tipo de obras conllevan un importante ahorro a la hora de tributar que es interesante conocer.

Archivo - Fachada de un bloque de viviendas, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). Almeida, ha informado este martes, 29 de octubre, que presentará en dos semanas el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la Ciudad de Madrid con el o

Fachada de un bloque de viviendas rehabilitadas. / Jesús Hellín - Europa Press

Diferentes tipos de deducción

Las deducción varían en función del porcentaje de gasto energético que se consiga ahorrar con la reforma y del tipo de vivienda. Las hay de tres tipos:

Deducción básica del 20 %

  • Hasta 1.000 €
  • Para pequeñas actuaciones que reduzcan al menos un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda.

Deducción del 40 %

  • Hasta 3.000 €
  • Para obras más amplias que logren una reducción del 30 % del consumo de energía primaria no renovable.

Deducción del 60 %

  • Hasta 3.000 € al año
  • Para comunidades de propietarios o edificios completos.
  • Las cantidades no deducidas pueden trasladarse hasta cuatro años, alcanzando una deducción total de 9.000 € repartida en varios ejercicios.

Estas deducciones convierten las reformas energéticas en una oportunidad económica y sostenible, permitiendo mejorar la vivienda y al mismo tiempo reducir la factura fiscal.

