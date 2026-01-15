Ya es oficial: millones de españoles podrán solicitar hasta 9.000 euros de deducción en la declaración de la renta

Quedan muy pocos meses para comenzar la campaña de la renta 2025-2026, y millones de españoles podrán beneficiarse de la deducción de hasta 9.000 euros en su declaraciones a Hacienda gracias a las reformas y mejoras en eficiencia energética de sus viviendas.

El Gobierno ha extendido las deducciones por obras de mejora energética hasta 2026 para viviendas independientes y hasta 2027 para edificios residenciales, incentivando reformas que reduzcan el consumo energético. Este tipo de obras conllevan un importante ahorro a la hora de tributar que es interesante conocer.

Fachada de un bloque de viviendas rehabilitadas. / Jesús Hellín - Europa Press

Diferentes tipos de deducción

Las deducción varían en función del porcentaje de gasto energético que se consiga ahorrar con la reforma y del tipo de vivienda. Las hay de tres tipos:

Deducción básica del 20 %

Hasta 1.000 €

Para pequeñas actuaciones que reduzcan al menos un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda.

Deducción del 40 %

Hasta 3.000 €

Para obras más amplias que logren una reducción del 30 % del consumo de energía primaria no renovable.

Deducción del 60 %

Hasta 3.000 € al año

Para comunidades de propietarios o edificios completos .

. Las cantidades no deducidas pueden trasladarse hasta cuatro años, alcanzando una deducción total de 9.000 € repartida en varios ejercicios.

Estas deducciones convierten las reformas energéticas en una oportunidad económica y sostenible, permitiendo mejorar la vivienda y al mismo tiempo reducir la factura fiscal.