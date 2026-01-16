Sánchez avisa a Iberdrola y Endesa en pleno debate sobre Almaraz: “Pactamos con ellas cerrar las nucleares y vamos a seguir esa línea”

Las grandes eléctricas han dado el gran paso para intentar aplazar el cierre de la central nuclear de Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta, presentaron a finales de octubre al Gobierno la solicitud formal para posponer hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores ahora está previsto que se desconecten en noviembre de 2027 y de 2028. La petición de momento se limita a Almaraz, pero la pretensión de las eléctricas, en principio, pasaría por ir pidiendo en próximos años la prolongación de todas o casi todas las plantas.

Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre sí y con el Ejecutivo (a través de la sociedad pública Enresa) un calendario para el cierre progresivo de todos las centrales nucleares que arranca 2027 y culminará en 2035 con el apagón nuclear total. Esa es la guía vigente. Y frente a las presiones pronucleares desde ámbitos políticos, económicos y empresariales y en pleno debate sobre la petición de prolongar la vida de Almaraz (sobre la que el Gobierno tendrá que pronunciarse formalmente en principio este mismo año), Moncloa advierte de que su hoja de ruta sigue pasando por el cierre escalonado de las centrales y se mantiene firme en las ‘líneas rojas’ que exige cumplir las eléctricas para siquiera estudiar futuras peticiones de retrasar las clausuras.

“Hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea”, sentenció este jueves el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el foro internacional Spain Investors Day. Un posicionamiento que Sánchez justificó en su apuesta firme “por una energía más barata y por supuesto también por una energía que cumpla con esa transición ecológica que necesitamos para dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas un mundo habitable. Creo que merece la pena”.

El presidente advirtió a las eléctricas de que esa defensa de la transición ecológica y de sus efectos beneficios “por supuesto está por delante de cualquier otro interés legítimo que se pueda tener por parte de las empresas”. Moncloa mantiene sin cambios todas las “líneas rojas” que marcó a las eléctricas para siquiera estudiar cualquier petición de ampliar la vida de las centrales nucleares, especialmente la referente a que no implique trasladar costes extra a los clientes a través del recibo de luz o a los contribuyentes mediante reducciones de impuestos.

Las ‘líneas rojas’ se mantienen

“Si las empresas que tienen esas centrales nucleares en propiedad consideran que quieren prolongar su vida, ya saben lo que tienen que hacer: proponer y garantizar la seguridad energética, la seguridad de los territorios en donde operan y por supuesto que ni la Administración General del Estado ni tampoco los ciudadanos y las ciudadanas van a tener que pagar vía bonificaciones la prolongación de la vida de esas centrales nucleares”, zanjó Sánchez ante un foro plagado de empresarios e inversores nacionales e internacionales.

Fue también el propio presidente Sánchez el que el pasado mayo mostró su disposición a estudiar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares si lo pedían las eléctricas propietarias -aunque en Moncloa no lo vean imprescindible para el país-, pero solo si la solicitud cumplía tres condiciones previas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica; que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico; y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores ni para los contribuyentes.

En este sentido, Iberdrola, Endesa y Naturgy, tras un largo pulso del Ejecutivo que había bloqueado durante un año los intentos de negociación, cedieron y retiraron la exigencia previa de tener garantías de que se aplicaría una gran rebaja de impuestos a las nucleares antes de pedir la prórroga de la central de Almaraz. Las eléctricas intentan así allanar un futuro ‘sí’ del Ministerio para la Transición Ecológica aparcando la batalla por la fiscalidad para poder cumplir con esas “líneas rojas” que había planteado el Gobierno.

Además de confirmar que la línea de trabajo que sigue el Gobierno sigue siendo el cierre progresivo del parque nuclear, Sánchez aprovechó su intervención en el foro de inversión internacional para hacer una defensa a ultranza de las energías renovables y de la oportunidad que suponen para España. “Hoy somos de los precios más competitivos [de electricidad en Europa] gracias a la apuesta de un modelo por las renovables. Y esa apuesta que hemos hecho por las renovables, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a reivindicar, va a seguir siendo así todo el tiempo que yo sea presidente del Gobierno, todo el tiempo, no vamos a frenar la apuesta por las renovables”, subrayó.

El calendario de cierres vigente

El cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles acordado hace un lustro por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035. Unas fechas que las eléctricas ahora pretenden ir retrasando, al menos las de los primeros cierres.

De momento, la petición para mover las fechas de cierre previstas sólo se ha formalizado para Almaraz. Pero un aplazamiento de la clausura de la central cacereña, aunque sea sólo hasta 2030, previsiblemente desataría un ‘efecto dominó’ en todo el parque nuclear nacional. La ampliación de la licencia de Almaraz empujaría a una reordenación del cierre del resto de centrales nucleares, según confirman varias fuentes del sector energético.

El escenario que barajan las compañías con intereses en el sector nuclear nacional es que aplazar el cierre de Almaraz obligaría a retrasar el resto de clausuras para que no se solapen unas con otras, con lo que se retrasaría el apagón nuclear total y se prolongaría con carácter general los años de funcionamiento del parque nacional de reactores. El calendario de cierres actual está diseñado para que los trabajos de desmantelamiento puedan ser asumidos por los medios de que dispone Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares.

Desde el sector energético dan por hecho que atrasar hasta 2030 el fin de los dos reactores Almaraz forzará a aplazar los cierres de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia) para que no coincidan el inicio del desmantelamiento y todas las fases posteriores de cuatro reactores simultáneamente. Y lo "razonable" y "lógico", según fuentes del sector, es que si se posterga la clausura de estos dos reactores, también se aplace la de Ascó II, programada para 2032. Los dos últimos cierres, los de Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) ahora están previstos para 2035.