La paga extra que muchos trabajadores creen perdida: el Estatuto de los Trabajadores obliga a pagarla y así puedes reclamarla

Enero es uno de los meses más complicados para todo el mundo porque se acumulan gastos extraordinarios que alargan la angustia económica hasta el día 31. La cuesta de enero es una realidad que obliga a la ciudadanía a gestionar un presupuesto ajustado, muy tocado por los excesos de unas largas Navidades.

Por ello, las familias, ante una inflación galopante que obliga a pagar cada vez más por lo mismo, reciben como agua de mayo la paga extra de Navidad. Un dinero extra que, en muchas ocasiones, dura muy poco ante los gastos del primer mes del año.

Enero es un mes complicado para los consumidores / PIXABAY

Sin embargo, muchos trabajadores —casualmente los que menos dinero ganan— no reciben directamente una paga extra, sino que la tienen prorrateada en su nómina mensual. Tal es la ignorancia financiera existente que algunos creen que la empresa no les paga las pagas extraordinarias, cuando en realidad son obligatorias por ley.

El Estatuto de los Trabajadores es claro al respecto.

“El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año”, recoge el artículo 31, una en Navidad y otra en el mes fijado por convenio colectivo, aunque estas pueden prorratearse en las doce mensualidades.

En la práctica, la paga extraordinaria se aplica a todos los trabajadores, con independencia del sector, ya que se trata de un derecho salarial básico que no puede suprimirse de forma unilateral por la empresa.

Qué pasa si no te pagan la paga extra

Lo habitual es que la segunda paga extraordinaria se cobre en verano, para afrontar el gasto adicional de las vacaciones. No obstante, las empresas no pueden negarse a pagarla, ni siquiera alegando una mala situación económica.

Los trabajadores pueden reclamar la paga extra / PIXABAY

Si una empresa incumple este derecho, el trabajador puede denunciar ante la jurisdicción social y reclamar su paga. Los tribunales han reiterado que las gratificaciones extraordinarias deben pagarse puntual y documentalmente. Además, el artículo 29 del Estatuto fija un interés de demora del 10% por retraso en el pago del salario.

Tampoco es legal retener la paga extra como sanción. El artículo 58 deja claro que no se pueden imponer multas de haber ni reducir derechos salariales como castigo.