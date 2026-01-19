Esta es la carta que están recibiendo miles de pensionistas este mes de enero sobre la revalorización de las pensiones

La Seguridad Social va a proceder en los próximos días a comunicar a miles de pensionistas de toda España la revalorización de las pensiones para 2026. Este documento oficial es una herramienta que permite a los pensionistas calcular cómo quedara su pensión de jubilación tras la actualización correspondiente y de este modo, comprobar si tienen derecho a complementos o nuevos subsidios.

Será este mes de enero cuando los interesados reciban en sus domicilios la carta informando de las subidas pactadas en las cuántías de sus pensiones. Estos inrementos, recogidos en el Real Decreto-ley 16/2025 que se puede consultar en el BOE, son de un 2,7% para las pensiones contributivas generales, el 7% para las mínimas y el 11,4% para las mínimas con cargas familiares. Tal y como explica Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la subida hará que los pensionistas cobren 500 euros más de media. En el caso de los jubilados (que cobran una pensión mayor) la subida será de 540 euros anuales, es decir 38,64 euros, ya que se cobra en 14 pagas.

El envío, que genera todos los años una gran expectación, se produce tras confirmarse la actualización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC), mecanismo que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo y que se ha consolidado como uno de los ejes del sistema público.

Una pareja de jubilados. / EL PERIÓDICO

¿Qué información contiene la carta?

La carta que envía la Seguridad Social y que llegará a los domicilios es de carácter informativo. El texto que lleva la rúbrica de la ministra, viene a explicar la normativa y la revalorización. A través de la misiva, los pensionistas tendrán acceso a información relevante sobre sus pensiones:

Nueva cuantía mensual de la pensión en 2026.

de la pensión en 2026. Importe anual total, con pagas ordinarias y extraordinarias.

total, con pagas ordinarias y extraordinarias. Porcentaje de subida aplicada.

Información sobre complementos a mínimos.

Avisos sobre pensiones no contributivas y posibles subsidios.

Aunque cada caso es individual, la revalorización conforme al IPC se aplica de forma homogénea según el tipo de pensión a los beneficiarios de pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente y no contributivas (con criterios propios). La subida se efectúa de manera automática sin que tener que solicitarla ni realizar trámite alguno.

Tesorería General de la Seguridad Social / EPE

Cómo calcular la pensión de jubilación tras la subida

Uno de los aspectos más interesantes de la carta es cómo calcular la pensión de jubilación tras la revalorización. La carta incluye la cifra final, pero el cálculo general parte de la Base reguladora según años cotizados, el porcentaje aplicado por edad y cotización, y la revalorización anual conforme al IPC.

Para quienes aún no se han jubilado, esta información sirve como referencia para estimar ingresos futuros y planificar la transición a la jubilación.

Cuándo se cobra la subida y qué hacer si hay errores

La subida en las pensiones es efectiva desde el 1 de enero de 2026, aunque la Seguridad Social siempre abona las nóminas a mes vencido. Es decir, lo normal es que el incremento se vea reflejado en la cuenta bancaria entre el 22 y el 26 de enero, dependiendo de l entidad financiera.

Desde la Seguridad Social recomiendan a los beneficiarios comprobar que el tramo aplicado se corresponde con su situación familiar actual (especialmente en los casos de "cargas familiares"). Si tras recibir la carta o el ingreso se detecta algún error, el pensionista puede realizar una reclamación a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o acudiendo con cita previa a alguno de sus centros de atención.