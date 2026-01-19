El Gobierno accede ahora a relajar el reglamento de pesca que ha tenido amarrada este lunes a la flota española

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha informado de la flexibilización del nuevo Reglamento de Control de la Pesca, que entró en vigor el pasado 10 de enero y cuya aplicación ha sido objeto este lunes de una movilización de protesta en todo el sector pesquero español. La nueva norma, dictada por la Unión Europea, puede ser adaptada y debidamente modificada por cada país miembro, algo que hasta ahora no se había planteado. "Nos habían tomado a todos por pescadores industriales, cuando no lo somos, cuando en España, y en particular en el Mediterráneo, predomina la pesca de tipo artesanal", criticaba este lunes uno de los afectados que han secundado la protesta convocada por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

Tras una reunión por la tarde, se han modificado dos de las cuestiones más polémicas. La primera, la que fijaba la obligación de comunicar con al menos cuatro horas de antelación la entrada a puerto de una barca de pesca, cuando muchas de ellas faenan a pocos minutos de la costa. La secretaria general ha señalado que a partir de ahora, la comunicación se realizará "en el momento en el que el buque ponga rumbo a puerto, por lo tanto, el plazo podrá ser más breve que las cuatro horas establecidas en el reglamento". Se exceptúan de esta previsión aquellos supuestos en los que existan plazos específicos para la notificación previa o para aquellos buques que estén sujetos a la obligación de preaviso.

Presionado por esta protesta, y "sin menoscabo de las labores de control", el ministerio y el sector han pactado también que la anotación de todas las capturas por especie desde el denominado kilo cero no será tan estricta como se había planteado inicialmente. Así desde el Ministerio de Agricultura y Pesca se aprobará una resolución para que "los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario de a bordo para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituyan una infracción", ha informado el departamento que dirige Luis Planas. Las multas por el incumplimiento de este punto podía ascender a los 600 euros, algo que tenía muy preocupados a los pescadores, que consideraban que la obligación de registrar todas las capturas a partir del primer kilo peso es una exigencia que no se ajusta a la realidad diaria de la flota de bajura, que es la que más se practica en el Mediterráneo catalán.

Sin pescado fresco este martes

En acuerdo entre Gobierno y pescadores no va a evitar, sin embargo, que las pescaderías de toda España se encuentren este martes sin género fresco, después de que toda la flota del país haya permanecido amarrada durante todo el día.

Durante toda la jornada de este lunes y por toda la geografía española ha habido paros y movilizaciones del sector pesquero, que denuncia que reglamentos como el que ahora acababa de entrar en vigor suponía una estocada más para un gremio que arrastra muchos problemas desde hace años. "Si quieren que cerremos, que dejemos la actividad de manera definitiva, que nos lo digan ya, pero es que cada nueva medida que nos piden desde Europa es más absurda", lamentaba Joaquim, un veterano pescador de Vilanova i la Geltrú, que asegura que "hasta los inspectores están diciendo que este nuevo reglamento es imposible de cumplir para flotas tan pequeñas como la que opera en el Mediterráneo".

La FNCP ha denunciado que la nueva norma impone "obligaciones inaplicables que ponen en jaque a miles de pescadores". Considera inadmisible la imposición de un preaviso de llegada a puerto de cuatro horas para embarcaciones que faenan a pocos minutos de la costa. "¿Qué se supone que tenemos que hacer? Parar, esperar y perder dinero en el mar solo para cumplir un trámite burocrático", indica el presidente de la FNCP, Basilio Otero, quien ha recalcado que esta obligación rompe la cadena logística y pone en riesgo la seguridad de las tripulaciones.