Inside presenta en el Juzgado la petición de concurso voluntario de acreedores

Liwe Española, propietaria de las tiendas de moda Inside, ha solicitado este lunes el concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Murcia, después de que se le haya denegado la homologación del plan de reestructuración que presentó el pasado noviembre.

Según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración ha optado por esta vía tras quedar, a su juicio, en una “situación de desamparo”, con el objetivo de salvaguardar la continuidad del negocio y la viabilidad del proyecto.

La compañía recuerda que su plan de reestructuración contaba con el respaldo expreso de entidades como CaixaBank, Caja Rural Central y Caja Rural Granada —titulares de aproximadamente la mitad de la deuda bancaria— y también con un informe favorable de Auren, el experto en reestructuración designado por el juzgado.

Liwe defiende que el concurso se plantea como el mecanismo legal necesario para ordenar la deuda financiera y acelerar un acuerdo con las entidades acreedoras mediante un convenio, en el menor plazo posible.

En paralelo, asegura que la situación no afecta a proveedores ni a acreedores comerciales, con los que afirma estar al día en los pagos, salvo “muy pequeñas excepciones”. También sostiene que no mantiene deudas impagadas con la Administración (Hacienda y Seguridad Social): los importes pendientes con Hacienda, señala, aún no han vencido. La empresa añade que está al corriente del abono de las nóminas.

Pese a lamentar la negativa judicial a homologar el plan de reestructuración, Liwe confía en la colaboración de los bancos para que el concurso permita cerrar “de manera acelerada” un convenio que facilite el retorno a la normalidad operativa, manteniendo la actividad comercial y los puestos de trabajo.

En lo financiero, la propietaria de Inside registró pérdidas de 18,3 millones de euros en el primer semestre de 2025, casi nueve veces más que los 2,2 millones del mismo periodo del año anterior. La facturación, por su parte, se situó en 42,4 millones, lo que supone un descenso superior al 15% respecto al primer semestre de 2024.