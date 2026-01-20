Hacienda lo confirma: nueva deducción de hasta 340 euros en el IRPF para los trabajadores con salarios más bajos

El inicio del nuevo año trae consigo una serie de cambios normativos que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos. Entre ellos destacan la actualización de las pensiones y la puesta en marcha de nuevas ventajas fiscales en el IRPF.

Más allá de las deducciones ya conocidas por realizar mejoras de eficiencia energética en la vivienda habitual o por la adquisición de vehículos eléctricos, la normativa incorpora una medida menos conocida, pero especialmente relevante para quienes perciben ingresos más reducidos: una deducción específica dirigida a los trabajadores con salarios bajos.

Esta nueva ventaja tributaria permitirá reducir la factura fiscal hasta en 340 euros, aunque el importe final dependerá del nivel de ingresos de cada contribuyente. Su finalidad es aliviar el impacto de las retenciones en los trabajadores con menos recursos.

Una deducción pensada para rentas cercanas al SMI

A pesar de que técnicamente se articula como una deducción en el impuesto, su efecto práctico es similar al de un descuento adicional en la Declaración de la Renta. Está destinada principalmente a empleados por cuenta ajena cuyos ingresos se mueven en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o ligeramente por encima de este umbral.

¿Pero qué implica una deducción fiscal? A diferencia de las reducciones, las deducciones se restan directamente de la cuota a pagar una vez calculado el impuesto. Por ello, el descuento es inmediato y más perceptible para el contribuyente.

Por ejemplo, si tras aplicar retenciones y mínimos personales el resultado de la declaración arroja un pago de 300 euros, una deducción de 200 euros reduciría la cantidad final a ingresar a un tercio de la original, 100 euros.

Requisitos para beneficiarse

La finalidad de esta medida es evidente: que los trabajadores con menores ingresos paguen menos IRPF o, en algunos casos, no tengan que abonar nada. Está dirigida a personas cuyos rendimientos procedan mayoritariamente del trabajo y que no dispongan de otras rentas relevantes.

En caso de que existan ingresos adicionales que superen determinados límites, el derecho a aplicar la deducción desaparece, ya que se considera que el contribuyente no se encuentra dentro del perfil protegido por la medida.

Cómo se calcula el importe

El importe máximo de la deducción se fija en 340 euros y se aplica íntegramente a quienes tengan un salario bruto anual cercano a los 16.576 euros, una cifra alineada con el SMI previsto para 2025.

A partir de ese nivel de ingresos, la deducción se va reduciendo de forma progresiva hasta extinguirse cuando el salario alcanza aproximadamente los 18.276 euros. El cálculo es fácil de realizar: por cada euro que supere el umbral de referencia, la deducción disminuye en 0,20 euros.

Así, un trabajador con un salario bruto de 17.800 euros (1.224 euros por encima del umbral de 16.576 euros) vería reducida su deducción en unos 245 euros (1.224 × 0,20), por lo que el beneficio fiscal final quedaría en torno a 95 euros.

Aplicación automática en la Renta de 2026

La deducción se aplicará sobre las rentas obtenidas durante 2025 y se reflejará en la Declaración de la Renta que se presentará en la primavera de 2026. Hacienda la incluirá de forma automática en el borrador siempre que se cumplan los requisitos, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Por tanto, reducirá la cantidad a pagar o aumentará la devolución en aquellos casos en los que las retenciones hayan sido elevadas. No obstante, el importe de la deducción nunca podrá superar el IRPF efectivamente devengado, por lo que no dará lugar a un pago independiente si la cuota ya es muy reducida.

Con esta medida, el sistema tributario busca reforzar la progresividad del IRPF y aliviar la carga fiscal en la franja de los trabajadores que cobran en torno al salario mínimo, donde cualquier alivio fiscal tiene un impacto significativo en la economía de los contribuyentes.