El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011
Tienes que cumplir una serie de requisitos
Benito Domínguez
Tras años de trabajo llega la esperada jubilación, un momento en el que poder disfrutar de todo aquello que no pudimos hacer cuando estábamos trabajando. Pero ojo, que hay posibilidad de obtener un inesperado regalo de la Seguridad Social, hasta cinco años extra cotizados.
Así, gracias a un nuevo convenio especial, es posible recuperar hasta 5 años adicionales de cotización en el historial laboral por períodos de prácticas no remuneradas o becas realizadas antes de 2011, informan desde Informativos Telecinco. Esta medida, que entró en vigor en agosto de 2024, representa una oportunidad única para quienes desean mejorar su situación de cara a la jubilación.
Este cambio normativo no solo beneficia a quienes realizaron prácticas formativas, sino que también reconoce el esfuerzo de estudiantes universitarios, investigadores y profesionales en formación.
Requisitos
Si cumples con los requisitos, puedes sumar hasta 1.825 días de cotización a tu historial, lo que podría tener un impacto significativo en tu futura pensión. El convenio está dirigido a personas que realizaron prácticas no remuneradas o participaron en programas de investigación antes del 1 de noviembre de 2011. También incluye a estudiantes universitarios de grado, máster o doctorado, así como a quienes cursaron formación profesional o enseñanzas artísticas superiores, tanto en España como en el extranjero. Esta medida está pensada para quienes, durante su etapa formativa, no tuvieron la oportunidad de cotizar a la Seguridad Social. Si realizaste prácticas no remuneradas, fuiste becario o participaste en programas de investigación antes de 2011, podrías ser uno de los beneficiarios.
- Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
- La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
- El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
- Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
- El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
- El análisis experto sobre Rober González: 'Es un futbolista de primer nivel para Segunda
- El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada
- Pau Sans no se entrena con el grupo y deja clara su situación de descarte