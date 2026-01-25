Roberto Ledesma: «Ibercaja incrementa más de un 50 % el saldo formalizado en nuevas hipotecas en Extremadura»

Ibercaja ha registrado un fuerte crecimiento hipotecario en Extremadura en 2025. ¿Cómo valora estos resultados?

-Los valoramos de forma muy positiva. En 2025 hemos incrementado más de un 50 % el saldo formalizado en nuevas hipotecas respecto a 2024, descontando las operaciones vinculadas por subrogaciones en promociones financiadas a promotores colaboradores.

Esto refleja la confianza de los extremeños en Ibercaja y nuestro firme compromiso con el acceso a la vivienda como motor de desarrollo social y económico en Extremadura.

¿A qué atribuye este crecimiento tan significativo?

- Es el resultado de una estrategia basada en la cercanía al cliente, el asesoramiento personalizado y el refuerzo de la colaboración con prescriptores como APIS, agentes financieros (ICIS) y otros profesionales del sector inmobiliario, a lo que se suman unas ganas enormes de los profesionales de Ibercaja de querer hacerlo bien y de querer formar parte de los proyectos de vida de los extremeños.

Como además ofrecemos soluciones responsables, flexibles y adaptadas a las necesidades reales de familias, jóvenes y profesionales, con operaciones fijas, mixtas o variables, siendo el cliente el que elige siempre la mejor opción y mejor adaptada a su perfil, todo se vuelve más fácil.

Ibercaja tiene una larga trayectoria en financiación hipotecaria. ¿Qué supone eso para Extremadura?

- Nuestra experiencia a nivel nacional nos permite trasladar a Extremadura modelos de financiación sólidos, eficientes y responsables. Conocemos el mercado, sus necesidades y sus particularidades, y eso nos ayuda a acompañar a los clientes en decisiones tan importantes como la compra de su vivienda habitual, una segunda residencia o una inversión inmobiliaria.

¿Cómo ha evolucionado la relación de Ibercaja con los prescriptores del sector?

-Hemos intensificado nuestra colaboración con APIS, agentes financieros ICIS, promotores, arquitectos y otros profesionales del sector. Participamos activamente en encuentros, jornadas y acciones formativas para ofrecer información, herramientas y agilidad en los procesos. Esto mejora la experiencia del cliente y genera mayor confianza en la entidad.

¿Qué papel juega el entorno rural en su estrategia?

-Un papel fundamental. Apostamos por la financiación en municipios rurales porque la vivienda es clave para fijar población, facilitar el arraigo de los jóvenes y dinamizar la economía local. Extremadura necesita oportunidades en todo su territorio, no solo en las grandes ciudades. Nuestro compromiso con el entorno rural es histórico, por eso tenemos agrupadas las poblaciones con oficinas por comarcas, para garantizar personal cualificado con alta tecnificación, que garantice servicio optimo y de nivel en todas las poblaciones en las que estamos presentes.

¿Qué tipo de proyectos se financian en el medio rural?

-Financiamos compra de vivienda habitual, rehabilitación, mejoras de eficiencia energética y proyectos que contribuyen a la revitalización de los municipios. Queremos que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida donde elijan vivir.

¿Y en los núcleos urbanos?

- También estamos muy presentes en los principales polos de desarrollo urbano como Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito-Villanueva o Almendralejo. Acompañamos proyectos de primera vivienda, inversión residencial, rehabilitación y regeneración urbana, contribuyendo al crecimiento sostenible de nuestras ciudades.

Ibercaja también financia a promotores inmobiliarios. ¿Qué importancia tiene este apoyo?

-Es clave para aumentar la oferta de vivienda, mejorar la calidad constructiva y fomentar la eficiencia energética. Apoyar a los promotores significa impulsar empleo, actividad económica y nuevas oportunidades para que las familias accedan a una vivienda de calidad.

Los promotores de vivienda de Extremadura, públicos y privados, sea vivienda libre o de protección oficial, son objetivo claro de nuestra oferta de financiación, porque nos permiten contribuir al desarrollo socioeconómico de Extremadura, ayudando a incrementar la oferta de vivienda en la región.

¿Qué distingue a Ibercaja como entidad financiadora?

- Nuestra cercanía, solvencia y vocación social. No solo financiamos proyectos, sino que acompañamos a las personas y empresas a largo plazo, ofreciendo asesoramiento y soluciones personalizadas que les ayuden a desarrollar sus proyectos vitales, en los que queremos ser protagonistas.

Ibercaja es una entidad con una fuerte vocación social. ¿Cómo se traduce eso en Extremadura?

- Somos la única entidad en la región en la que el 100 % de los beneficios se destinan a proyectos sociales, culturales y educativos a través de las fundaciones accionistas del banco, personalizándolo en Extremadura con la Fundación Ibercaja y sobre todocon la Fundación Caja Badajoz, Fundación CB.

Cada operación financiera tiene un impacto directo en la sociedad extremeña.

¿Qué tipo de proyectos sociales se impulsan?

- Apoyamos iniciativas educativas, culturales, deportivas, de formación, emprendimiento, inclusión social y desarrollo territorial. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el tejido social de Extremadura, contribuyendo activamente al desarrollo socioeconómico de los lugares donde estamos presentes.

¿Qué papel juega la vivienda en esa vocación social?

-La vivienda es una herramienta de cohesión social. Facilita la emancipación juvenil, crea estabilidad familiar y contribuye al desarrollo económico. Apostar por el acceso a la vivienda es apostar por el futuro de Extremadura.

2025 marca el inicio del Plan Ahora Extremadura. ¿Cuáles son sus objetivos?

- Es un plan a cinco años con la ambición de convertirnos en líderes del negocio minorista en la región. Queremos reforzar la cercanía al cliente, la digitalización, el desarrollo territorial y ampliar nuestra base de clientes, tanto particulares como empresas.

¿Qué líneas estratégicas incluye este plan?

- Incluye el impulso a la financiación hipotecaria, el ahorro, la inversión, la protección financiera y el apoyo a empresas y autónomos. Queremos ser el banco de referencia para los extremeños, sea cual sea su necesidad financiera.

¿Cómo se traduce ese liderazgo en el día a día?

-En más presencia en el territorio, más asesoramiento personalizado, más soluciones digitales y más compromiso con nuestros clientes, más acción social de la mano de las fundaciones accionistas, en definitiva mayor y mejor impacto en el desarrollo socioeconómico de Extremadura.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los extremeños?

Que Ibercaja es una entidad cercana, sólida y comprometida con Extremadura desde hace más de 130 años, de los 150 que vamos a cumplir como organización.