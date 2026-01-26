El Ibex 35 inicia la semana con un avance del 0,1% y consolida los 17.500 puntos

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una subida del 0,13%, lo que le ha permitido conservar la cota psicológica de los 17.500 puntos, situándose en los 17.566,6 puntos en torno a las 09.00 horas.

La cotización del oro al contado, valor refugio por antonomasia, ha superado este lunes el umbral de los 5.000 dólares en respuesta a la debilidad del dólar y la incertidumbre relacionada con las erráticas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Bajo el plano 'macro' español, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá hoy con los agentes sociales para avanzar en las negociaciones de la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026.

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Puig (+1,37%), Colonial (+1,07%) y Cellnex (+1,05%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban ArcelorMittal (-1,09%) y Solaria (-0,86%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto. En concreto, París cedía un 0,12%, mientras que Londres, Francfort y Milán subían un 0,21%, un 0,11% y un 0,1%.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 0,22%, hasta los 64,93 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,26%, hasta los 60,91 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1845 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,250%.