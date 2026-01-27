Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo Parque GoyaCrisis ferroviariaAzcón vs AlegríaReal ZaragozaCasademont ZaragozaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

Adamuz y Gelida

El Gobierno fija una indemnización de hasta 216.000 euros por fallecido en los accidentes ferroviarios

Los anticipos se pagarán en no más de tres meses, están exentos de tributación y suman 20 millones de euros

Óscar Puente.

Óscar Puente. / ZIPI

J.C. Lozano

Madrid

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que establece una indemnización de hasta 216.000 euros como máximo por fallecido en los recientes accidentes ferroviarios. El Decreto forma parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas que, en conjunto, supondrán 20 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Puente ha explicado, informa EFE, que "sabemos que los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta", afirma Puente.

Ha añadido que el Consejo de Ministros ha aprobado este real decreto con un doble objetivo, que es, en primer lugar, establecer ayudas inmediatas a las víctimas y, por otro, adelantar parte de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil.

En total, de las cantidades previstas por el Ejecutivo de 20 millones de euros, 10 millones forman parte de ayudas y otros 10 millones son correspondientes a anticipos.

En el caso de un fallecido, según ha detallado Puente, la cifra que recibirán sus familiares será de un máximo de hasta 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros corresponderán a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio.

Un único pago y exentas de tributación

En el caso de indemnizaciones por lesiones corporales, el ministro ha explicado que las ayudas se estructuran según el baremo existente y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 en los casos de mayor gravedad.

"No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una indemnización", ha señalado. "La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional"

El ministro ha especificado que las cantidades se abonarán en un único pago y estarán exentas de tributación.

Puente ha señalado que este real decreto es un "compromiso con las 46 personas fallecidas, las 164 heridos, con sus familias y con el conjunto de la ciudadanía".

El ministro ha hecho referencia a los "graves accidentes" ocurridos la semana pasada, cuando ha apuntado que en tres días España vivió dos tragedias ferroviarias de "magnitud excepcional" -en referencia al accidente de Adamuz (Córdoba) y al de la red de Rodalies-, con 46 personas fallecidas y 164 heridas en conjunto.

Noticias relacionadas

En paralelo, Puente ha señalado que van a iniciar las modificaciones normativas necesarias para articular un mecanismo de intervención pública mediante el cual el Estado pueda acordar asumir, atendiendo a diversos factores, el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales en los accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la responsabilidad civil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tincho, lateral del Castellón: 'Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece
  2. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  3. Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
  4. Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
  5. La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
  6. El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
  7. Coger un taxi de madrugada en Zaragoza: poca oferta y mucha espera
  8. EN IMÁGENES | Mamma mia, el icónico restaurante de la plaza San Miguel que trajo la verdadera esencia italiana a Zaragoza: “Nuestra cocina es mucho más que pasta y pizza”

Muere una mujer tras caerle una palmera en Málaga debido al viento

Muere una mujer tras caerle una palmera en Málaga debido al viento

OriRing: el anillo háptico inspirado en el origami que permite “tocar” la realidad virtual

OriRing: el anillo háptico inspirado en el origami que permite “tocar” la realidad virtual

Adiós al parking más popular de San José: los vecinos buscan nuevas zonas para aparcar tras el vallado de la zona donde se construirá una torre de 15 plantas

Adiós al parking más popular de San José: los vecinos buscan nuevas zonas para aparcar tras el vallado de la zona donde se construirá una torre de 15 plantas

Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose "progresivamente" a toda la flota

Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose "progresivamente" a toda la flota

Vecinos de Zaragoza evitan un desahucio en el último suspiro: “He sido víctima de una estafa, pero estoy dispuesto a pagar la deuda”

Vecinos de Zaragoza evitan un desahucio en el último suspiro: “He sido víctima de una estafa, pero estoy dispuesto a pagar la deuda”

Una semana con magia, títeres y comedia en el Teatro Arbolé para celebrar San Valero

Una semana con magia, títeres y comedia en el Teatro Arbolé para celebrar San Valero
Tracking Pixel Contents