Muchos jubilados no lo saben: esta deducción por vivienda sigue activa y puede darte 1.300 euros

Según confirman los expertos, los pensionistas que hayan adquirido su vivienda antes del año 2013 podrán solicitar la deducción por inversión en vivienda habitual. El propósito de esta medida habría sido permitir a los jubilados acceder a las ayudas de vivienda, pudiéndose deducirse hasta 1.356 euros al año.

A pesar de que esta ayuda se eliminó en 2013, se permitiría a los pensionistas solicitarla con efecto retroactivo. La condición sería demostrar la propiedad de una vivienda desde antes de la fecha mencionada. Además, se deberán mantener los pagos del inmueble, como amortizaciones parciales, intereses o seguros.

Se podrán reclamar retrasos en la rebaja fiscal

Sin embargo, esta deducción no afectará a los propietarios de vivienda que hayan terminado de pagar la hipoteca. Por otro lado, en los casos donde no se haya aplicado la deducción correctamente, los jubilados podrán solicitar la rectificación de autoliquidación. Esta revisión de los impuestos permitirá reclamar hasta un máximo de cuatro años atrás.

En el momento de solicitar la rebaja fiscal, los usuarios deberán presentar la declaración de la renta junto a datos de hipotecas o amortizaciones, entre otros. De este modo, el ahorro para los jubilados podría sobrepasar los 1.300 euros anuales.

Nuevas modificaciones en el SMI y sus efectos en los jubilados

Para este 2026 se habría propuesto una subida del salario mínimo de un 3,1%, llegando a los 1.221 euros mensuales. Junto a ello, también aumentaría la deducción del IRPF, correspondiente a los 591 euros anuales. Sin embargo, según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, esta medida excluiría a cerca de 1.000.321 jubilados que reciben entre 1.150 y 1.405 euros al mes.

Por otro lado, los expertos señalan que más de 386.000 pensionistas, con ingresos entre los 1.134 y 1.150 euros mensuales, tampoco podrán solicitar la deducción del IRPF. De esta forma, muchos pensionistas no podrían acceder a esta rebaja fiscal.

Algunos organismos como Gestha, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, habrían solicitado al Ejecutivo un trato igualitario entre las rentas de los pensionistas y los salarios.