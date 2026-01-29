Trabajo acuerda solo con CCOO y UGT subir el SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros al mes

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, sin CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión de la mesa de negociación.

"No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible", ha subrayado Pérez Rey.

El 'número dos' de Trabajo ha afirmado además que su ministerio ha asumido también el compromiso y "va a llevar adelante" una reforma del decreto de salarios mínimos interprofesionales actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos, tal y como reclamaban los sindicatos.

"No es posible que la subida del salario mínimo se pierdan por el camino, no lleguen al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación", ha insistido Pérez Rey.

Una subida trampa

La patronal CEOE ha reunido este mismo jueves a su comité ejecutivo con carácter extraordinario este jueves para mostrar su más rotundo rechazo a la propuesta de incremento salarial. En un comunicado, la patronal lamenta que no se hayan podido seguir "los procesos mínimos de consulta propios del diálogo social al no haber recibido ninguna propuesta en firme en la mesa de negociación" y denuncia una "plena descoordinación y conflicto entre ministerios sin precedentes". Por ello, prosigue la nota de la organización empresarial, "se ha decidido por unanimidad no apoyar la propuesta de subida del SMI planteada por el Gobierno".

"Queremos dejar claro también que esta subida es una trampa, dado que Trabajo realmente ha pactado con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales", advierte la CEOE, que considera que esta acción se salta el Estatuto de los Trabajadores y rompe la negociación colectiva, "lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas".

"CEOE y Cepyme queremos señalar con rotundidad que nunca se había visto una falta de respeto y un desprecio tan claro al diálogo social como el que estamos presenciando en estos días", concluyen en su carta de valoración de la propuesta.